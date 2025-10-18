Es un pueblo argentino tan parecido a Gales que hasta Lady Di lo visitó para tomar un té

A 15 kilómetros de Trelew, en el Valle del Río Chubut, Gaiman se alza entre sauces y chacras irrigadas. Su magia no radica en competir con grandes centros, sino en sus casas de ladrillo y madera, construidas por colonos galeses en el siglo XIX. Estas construcciones, con jardines floridos y capillas históricas, crean un escenario que evoca un rincón de Gales en la Patagonia. Así mismo lo vio con sus propios ojos Lady Di cuando lo visitó en 1995.

pueblo gaiman 2 El pueblo está ubicado en el corazón de Chubut.

El pueblo patagónico que visitó Lady Di

El alma de Gaiman es su herencia cultural, preservada en el Museo Histórico Regional, que exhibe objetos, fotos y documentos de los pioneros galeses. Los recorridos guiados narran historias de la colonización y las tradiciones del té galés. Para los fotógrafos, las calles arboladas al atardecer capturan la nostalgia de un pueblo que fusiona lo europeo con lo patagónico.