Es un pueblo argentino tan parecido a Gales que hasta Lady Di lo visitó para tomar un té

Sumergirse en el interior de Argentina es descubrir la diversidad que define su carácter, eligiendo refugios que ofrecen paz y un encanto único. En un mapa de destinos destacados, los pequeños pueblos brillan por sus características peculiares. En la provincia de Chubut, hay uno con unos 6.000 habitantes que es un rincón patagónico que supo visitar la propia Lady Di.
A 15 kilómetros de Trelew, en el Valle del Río Chubut, Gaiman se alza entre sauces y chacras irrigadas. Su magia no radica en competir con grandes centros, sino en sus casas de ladrillo y madera, construidas por colonos galeses en el siglo XIX. Estas construcciones, con jardines floridos y capillas históricas, crean un escenario que evoca un rincón de Gales en la Patagonia. Así mismo lo vio con sus propios ojos Lady Di cuando lo visitó en 1995.
El pueblo patagónico que visitó Lady Di
El alma de Gaiman es su herencia cultural, preservada en el Museo Histórico Regional, que exhibe objetos, fotos y documentos de los pioneros galeses. Los recorridos guiados narran historias de la colonización y las tradiciones del té galés. Para los fotógrafos, las calles arboladas al atardecer capturan la nostalgia de un pueblo que fusiona lo europeo con lo patagónico.
La naturaleza invita a caminatas por senderos que bordean el río Chubut o a paseos en bicicleta que descubren chacras frutales. En primavera, los tulipanes y los álamos verdes pintan el paisaje, mientras que las visitas a estancias revelan la vida rural. Estas actividades combinan aventura y calma, respetando el equilibrio del entorno patagónico.
En la mesa, Gaiman deleita con su tradición galesa: tortas negras, scones y té en hebras, acompañados de dulces de frutos rojos. Las casas de té familiares crean un ambiente acogedor, donde las recetas transmitidas por generaciones unen a los visitantes con la comunidad.
Gaiman, joya de Chubut, entrelaza la herencia galesa con la calidez patagónica. Sus casas históricas, sus paisajes de valle y su legado cultural lo convierten en un pueblo inolvidable, donde la tradición y la naturaleza se funden en un abrazo de paz.