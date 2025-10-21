Dos jubilados, una camioneta cerrada y una desaparición que guarda mucho misterio

La preocupación se disparó tras el hallazgo de su vehículo, una Toyota Hilux, empantanada y con el cierre centralizado activado en el sector de Cañadón Visser el viernes 17 de octubre. Las autoridades creen que la pareja se habría retirado a pie para buscar ayuda. Pistas recientes, como el hallazgo de fogatas en Cañadón Visser, mantienen viva la esperanza de encontrarlos.

El operativo de rastrillaje es masivo. Alrededor de 40 uniformados, junto a personal de Defensa Civil y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, utilizan drones y perros de la fuerza para la detección de huellas en el vasto terreno patagónico. Destaca también la colaboración de vecinos de Comodoro Rivadavia que han aportado sus camionetas para recorrer la zona.