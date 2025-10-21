Dos jubilados, una camioneta cerrada y una desaparición que guarda mucho misterio

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra movilizada ante la inquietante desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes salieron de su vivienda con rumbo a Camarones hace más de una semana sin dejar rastro. La comunidad y las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda en la zona costera y de difícil acceso de Chubut.
La preocupación se disparó tras el hallazgo de su vehículo, una Toyota Hilux, empantanada y con el cierre centralizado activado en el sector de Cañadón Visser el viernes 17 de octubre. Las autoridades creen que la pareja se habría retirado a pie para buscar ayuda. Pistas recientes, como el hallazgo de fogatas en Cañadón Visser, mantienen viva la esperanza de encontrarlos.
El operativo de rastrillaje es masivo. Alrededor de 40 uniformados, junto a personal de Defensa Civil y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, utilizan drones y perros de la fuerza para la detección de huellas en el vasto terreno patagónico. Destaca también la colaboración de vecinos de Comodoro Rivadavia que han aportado sus camionetas para recorrer la zona.
Las últimas imágenes de cámaras de seguridad captaron a la pareja el lunes 13 de octubre por la mañana, circulando por la rotonda de las rutas 39 y 3, para luego ser vistos retirándose de Caleta Córdova.
El misterio creció para los investigadores cuando, dentro de la camioneta Hilux, se encontraron los objetos personales y dinero de la pareja, pero la ausencia de sus teléfonos celulares incrementa la incertidumbre. La hija de Pedro Kreder expresó su preocupación, destacando la prudencia de su padre y la peligrosidad del lugar, asegurando que este nunca se pondría en peligro, ni a él ni a su pareja, algo que también aumenta la preocupación entre los investigadores.