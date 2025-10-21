"Estoy re enamorado de vos": la frase de un hombre de 67 años a una niña de 13 que generó preocupación

La fiscal del caso remarcó que "algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera" a raíz de que el implicado "decía ser el intermediario entre ambos jóvenes".

Según las conversaciones, el hombre le aseguraba a la damnificada que "estaba re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre falta poco, vos me habías dicho tu cumple en febrero".

La niña prestó testimonio en Cámara Gesell y dio cuenta de los hechos, a la vez que el teléfono celular perteneciente al imputado fue secuestrado y se comprobó que tenía el número agendado.

La Justicia de Garantías formuló cargos por el delito de grooming y dio un plazo de cuatro meses para la investigación.