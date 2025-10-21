Un hombre de 67 años fue imputado por el delito de grooming luego de contactar a una menor de 13 con la supuesta finalidad de atentar contra su integridad sexual en la ciudad de Cipoletti, en Río Negro.
"Estoy re enamorado de vos": la frase de un hombre de 67 años a una niña de 13 que generó preocupación
Un hombre fue imputado por hacerse pasar por un adolescente para contactar a una chica de 13 años. Qué dice la investigación
Los acontecimientos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, cuando esta persona se habría hecho pasar por un joven para conversar con la víctima, quien era su alumna.
Grooming: cómo hacía el hombre para contactar a la niña
Según la investigación, el hombre se hacía pasar como un nexo con otra persona de una edad más cercana a la niña.
La fiscal del caso remarcó que "algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera" a raíz de que el implicado "decía ser el intermediario entre ambos jóvenes".
Según las conversaciones, el hombre le aseguraba a la damnificada que "estaba re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre falta poco, vos me habías dicho tu cumple en febrero".
La niña prestó testimonio en Cámara Gesell y dio cuenta de los hechos, a la vez que el teléfono celular perteneciente al imputado fue secuestrado y se comprobó que tenía el número agendado.
La Justicia de Garantías formuló cargos por el delito de grooming y dio un plazo de cuatro meses para la investigación.