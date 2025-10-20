Doble femicidio: qué pasará con el hijo de Pablo Laurta

Tras la detención, el nene se encuentra bajo la protección de una familia de acogimiento comunitario, mientras recibe acompañamiento psicológico permanente. Así lo confirmó la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero.

“Es una familia del barrio, del entorno que él reconoce. Por eso se le llama familia comunitaria, es del entorno donde el niño crecía”, explicó.

“Frente al horror del odio del femicida, hay una comunidad que se organizó para abrazar, para cuidar. La escuela, los vecinos, los amiguitos... todos se unieron en una suerte de esperanza organizada”, expresó Montero.

laurta1 Doble femicida. Pablo Laurta mató a su exesposa y su exsuegra, también se sospecha que asesinó al remisero que lo trasladó.

En este sentido, la funcionaria destacó que los miembros de la familia transitoria eran amigos de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Es por este motivo que también ellos están recibiendo atención psicológica.

En medio de este panorama, se contempla la custodia de familiares maternos. “La ley nos obliga a evaluar cómo va a seguir la vida del niño y con quién. Ya no se trata de decisiones de emergencia, sino de pensar en el largo plazo, porque es un chico que no puede tener más sobresaltos ni más cambios en su vida”, subrayó la ministra.

“Hay varias tías y tías abuelas, algunas en Buenos Aires, otras en el interior y otras en el exterior”, detalló. “Puede pasar que sean parientes, pero perfectos extraños para él. Por eso es importante escuchar al niño“, cerró.

