El macabro e impactante caso del doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta continúa sacando datos oscuros. Revelaron cuáles fueron los motivos por el cual asesinó al remisero.
Impactante: revelaron por qué Pablo Laurta asesinó al remisero
En el programa, Mujeres argentinas reveló la necesidad de Pablo Laurta, antes del doble femicidio en Córdoba, de asesinar al remisero en Entre Ríos.
Federico Seeber anunció que “hay novedades. Ayer hubo dos declaraciones, así al pasar de Laurta, este triple asesino. ‘Se hizo justicia’, dijo por un momento”.
“Y después otra declaración un poco rara, una cosa bastante inentendible mientras era trasladado, abajo de un casco, con su seguridad, porque ahora hay que cuidarlo a él”, se indignó el conductor.
Pampa Mónaco explicó que “hay una declaración que es importante porque él, haciendo alusión al remisero que también asesinó, dijo algo así como que se terminó convirtiendo en un mártir”.
“Como que tuvo que morir por una causa justa, porque un mártir es eso. Entonces habla de justicia, por un lado, por haber matado a las dos mujeres y de mártir, por haber asesinado al remisero”, repasó el panelista.
Pampa insistió en que “ayer lo vimos ingresar a la Fiscalía allí de Concordia. Le leyeron parte del expediente, o por lo menos la imputación. Se conoció finalmente de qué lo imputan”.
“La imputación contra Laurta en Entre Ríos es por homicidio criminis causa. Es un homicidio agravado. Es un homicidio para ocultar otro delito previo. Cuál es el delito anterior: el robo del auto”, reveló Mónaco.
El panelista destacó que “cree la fiscal que el primer delito que tenía en mente Laurta era robar el auto para poder ir hacia Córdoba, pero si robaba el auto y dejaba vivo al remisero, el remisero iba a llamar, iba al 911 e iba a decir ‘me robaron el auto, el auto tiene chapa patente tal’ y lo iban a interceptar en algún lugar donde hubiera policía caminera o en algún destacamento policial”.
“Entonces para ocultar el primer delito, comete el segundo, que es el crimen. Y es una agravante que tiene cadena perpetua”, cerró Pampa.
Fuente: eltrecetv.com.ar