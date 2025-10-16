"Quería rescatar a mi hijo de una red de trata", dijo Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba.

Asesino crimen detenido El autor del crimen del remisero salió a los gritos del edificio judicial de Concordia afirmando que debía salvar a su hijo. Foto gentileza eldoce.tv

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a la ciudad de Córdoba para la audiencia acusatorio por los femicidios de su ex pareja Luna Giardina y y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurridos en una casa del barrio Villa Serrana, en el norte de la capital.

Minutos después de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para Laurta por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado asesinado y mutilado en Entre Ríos, la fiscal de la causa brindó una serie de detalles relacionados con la investigación.

“Con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal. Una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan (con Laurta), guardan las pertenencias y viajan”, indicó la doctora Daniela Montagie.

La fiscal explicó que a partir de ese descubrimiento, se pidieron las antenas del celular de Palacio y allí se advirtió que el teléfono fue apagado en la zona de General Campos.

En ese sentido, Montagie agregó: “Se está investigando un homicidio criminis causa. Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado".

Mientras, el abgado de asesino, José Luis Legarrate, sostuvo que “Laurta se mostró colaborador, no nos opusimos a la cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”.

Legarrate destacó que su defendido se abstuvo a declarar y, consultado por la versión que le dio sobre lo ocurrido, respondió: “Tengo la obligación del secreto profesional”.

Asesino crimen imputado Pablo Laurta fue imputado por el homicidio del remisero en Concordia con prisión preventiva y será llevado a la ciudad de Córdoba. Foto gentileza tn.com.ar

Con respecto al proceso judicial, Legarrate explicó: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”.

El detenido, que está alojado en una cárcel de Entre Ríos, será trasladado en las próximas horas a la Ciudad de Córdoba para cumplir con la solicitud del Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de esa ciudad.

Allí Laurta será imputado por “doble homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”.