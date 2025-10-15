"Me volvieron a matar": asesinaron a golpes a su hijo a la salida de un boliche y fueron liberados.

Los dos imputados por el asesinato, Mellano y Cabrillana llegaron detenidos al juicio como coautores del delito de homicidio simple en grado de coautoría, una pena que tiene un máximo de 25 años. Curiosamente, toda la etapa investigativa se desarrolló bajo esa acusación que repentinamente cambió a último momento.

Asesinado crimen víctima Jesús Buffarini fue asesinado en 2024 por otros dos jóvenes a la salida de un boliche. Los homicidas fueron liberados. Foto Redes sociales

El rumbo del juicio cambió durante su desarrollo. Uno de los puntos que llamó la atención tiene que ver con el alegato de apertura, donde el fiscal de Cámara, Julio Rivero pidió la absolución de Mellano y una pena de dos años de suspenso para Cabrillana.

“Estoy muy angustiado, fue una burla este juicio. Se nos rieron en la cara. Tiene más poder la mentira que la verdad”, comentó con pesar el padre de la víctima, a la vez que reclamó por la versión que dieron durante el su desarrollo: “Dijeron que se desnucó cuando Cabrillana le cayó arriba. Dijeron que quería frenar la pelea y no pusieron que le pegó“, comentó Buffarini.

En ese sentido, el papá del joven asesinado sostuvo: “El que lo mata es Cabrillana, es el que le pegó en la cabeza y ahí Jesús quedó muerto. Ellos les querían echar la culpa a los que lo cargaron”, comentó el hombre.

Buffarini además se refirió a las versiones que habían sobre el comportamiento de los agresores: “Ellos se dedicaban a pelearse en el boliche, una madre nos llamó desde Deheza diciendo que le habían pegado a su hijo", reveló.

“Es una masacre lo que le hicieron a mi hijo, tiene un agujero donde entra más de un dedo en la cabeza y ellos dijeron que era por un pedazo de cerámica que había en la calle", comentó el hombre con mucho pesar.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, los acusados estuvieron en la audiencia y se mantuvieron sin moverse y sin hablar. Además sus familias estuvieron presentes, pero no se produjo ningún tipo de conflicto.

Mientras, Victoria Albert, la abogada de la familia Buffarini, admitió que se enteró en la misma audiencia del cambio de postura de fiscal. “Me enteré cuando inició el juicio, tuve que cambiar mi alegato de clausura”, explicó la profesional.

Albert además indicó que “cuando terminó el proceso, (el fiscal) me dijo que espere a los fundamentos para entender por qué pidió esa condena”, y adelantó que interpondrá un recurso en la Cámara de Casación de la provincia de Córdoba.

Ese recurso se interpondrá en noviembre, cuando se conozcan los fundamentos del fiscal. “No sé los motivos porque no tuve diálogo con él. Desde ayer busco una justificación para saber lo que pasó, no tengo nningura respuesta”, aseguró Buffarini.

En ese sentido, el papá de Jesús planteó: “Es lamentable porque el Ministerio Público está para acusar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Es lo mismo que pasó con (Nora) Dalmasso. En el mismo día quedó impune este juicio. Hablamos de Jesús Buffarini, pero hace rato que se esconden estas cosas en la provincia”, denuncó con firmeza.

Asesinado crimen pericias Asesinaron a un joven a la salida de un boliche y fueron liberados por la Justcia. "Fue una burla este juicio", dijo el padre de la víctima. Foto gentileza eldoce.tv

En tanto que Albert aseguró que la familia de la víctima se vio perjudicada por “una condena que dejó mucho que desear” y adelantó su recurso ante Casación: “Voy a ir contra todos, para que se revise todo lo que se ha fallado”, seraltó la abogada.

El dolor de Mario Buffarini es el de toda su familia. El hombre lo resumió con claridad: “Se pusieron del lado de los pibes que mataron a un pibe que tenía una hija de 4 años y muchos sueños por cumplir”.

El padre de Jesús, finalmente comentó cómo vive hoy su nieta este momento duro: “No le dijimos porque es muy chica, ella piensa que Jesús está durmiendo, que ya va a venir. No hay palabras". Y agregó: “Nosotros vamos a seguir los domingos llevando flores, ellos se habrán comido un regio asado“.