El hombre que atropelló y mató a un motociclista en calle Mitre de Guaymallén fue detenido e imputado

mitre y saavedra guaymallen En la concurrida Mitre y Saavedra de Guaymallén fue el accidente de tránsito. Foto: Google maps

Homicidio culposo agravado por conducir en contramano

El hombre que manejaba la camioneta es Lisandro Fabián Luffi Pérez y la imputación, además del homicidio culposo por manejar en contramano sumó "en concurso ideal por lesiones culposas graves".

Es que además de causar la muerte de Oscar Emmanuel Breccia Ferrer (29 años) quien falleció en el acto, le provocó fractura de mandíbula, fractura de fémur en la pierna izquierda y escoriaciones en todo el cuerpo a quien manejaba la moto, Alejandro David Mansilla (30).

En la reconstrucción de los hechos realizadas por la fiscalía se estableció que el ahora imputado conducía una camioneta marca Toyota, modelo Hilux color blanca, por calle Mitre de Guaymallen, en sentido de norte a sur, en contramano. Al llegar a la intersección con la calle Saavedra colisionó con una motocicleta Motomel modelo SKUA 150 conducida por Mansilla y con Breccia como acompañante.

El fiscal dispuso la detención de Luffi y su alojamiento en la Penitenciaría por considerar que en caso de recaer condena, será de cumplimiento efectivo además del agravante por la manifiesta violación de normas de tránsito. En los próximos días el fiscal solicitará al juez la prisión preventiva.