Un niño de 8 años fue asesinado de un balazo al quedar en medio de un tiroteo entre bandas.

En ese sentido, la doctora Ana Bruna, quien atendió al menor, indicó que presentaba una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida, por lo que la bala quedó alojada en el cuerpo.

El medio local Tiempo de San Juan , indicó que el conflicto comenzó horas antes debido a una disputa entre menores de tres familias: los Limolle, los Carrizo y luego los Barboza. La situación se agravó cuando un grupo de adultos se sumaron a la pelea, que terminó en un tiroteo en las cercanías de la manzana 16 del barrio Valle Grande.

Al tomar conocimiento del caso a través de un llamado al teléfono de emergencias, personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI de Delitos Especiales deplazaron un operativo que concluyó con siete detenciones, entre ellos un menor.

Además, de acuerdo a lo indicado por medios locales, se secuestraron dos armas de fuego que van a ser peritadas para corroborar si de alguna de ellas salió la bala que impactó en el cuerpo del pequeño Barboza.

Brutal niño policía Un niñó de 8 años fue asesinado de un tiro en el pecho al quedar en medio de una pelea a balazos y hay siete detenidos. Foto gentileza tn.com.ar

Además, en el lugar donde ocurrió el conflicto se recogieron casquillos de pistolas 9 mm y 22 mm, además de balas completas que aparentemente intentaron ocultar los implicados en el brutal tiroteo.

En las últrimas horas, la Justicia de San Juan no confirmó quién efectuó el disparo fatal, aunque la familia del niño aseguró tener identificado al responsable del fatal disparo.

Familiares y conocidos del pequeño utilizaron sus redes sociales para expresar indignación por lo sucedido y un profundo dolor por su asesinato del niñó.