Javier Milei: "Mientras sea presidente, el apoyo de Estados Unidos lo tenemos"

javier milei entrevista feiman Javier Milei fue entrevistado este miércoles en A24. Foto: A24

El presidente Milei resaltó que Trump fue claro durante la reunión que mantuvieron y en sus posteriores declaraciones públicas: "Dijo que me dará un total apoyo".

Y allí retrucó: "¿Hasta cuándo voy a estar yo? Hasta 2027, es claro".

"Y en caso de que sea reelecto en 2027 me seguirán apoyando. Trump lo que quiere es impulsar a los argentinos a que sigan con las ideas de la libertad", expresó y aseguró que para el jefe de Estado norteamericano "Kicillof (el gobernador de la Provincia de Buenos Aires) es un comunista".

Con respecto a la ayuda de Estados Unidos, que este miércoles se anunció que llegaría a los U$S40.000 millones de dólares, aseveró que "no es un rescate".

milei trump salon oval El presidente Javier Milei y el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump. Noticias Argentinas

“El programa con Estados Unidos consiste en que el Tesoro toma deuda y cancela el pasivo con el Banco Central de la República Argentina. Es decirle a los argentinos ‘no te voy a estafar más con la inflación’. Habíamos tocado 550 puntos de riesgo país, estábamos a 150 puntos de que se nos abrieran los mercados internacionales. La oposición empezó a romper todo”, denunció.

Además, afirmó que el acuerdo con Estados Unidos no está condicionado a una ruptura comercial con China. "No nos exigieron nada", aclaró y agregó: "Acá hay una cuestión geopolítica. Estados Unidos considera que Argentina es un aliado de los Estados Unidos y nosotros somos aliados incondicionales de Estados Unidos".

Milei afirmó que evaluará a su gabinete poselecciones

Tal como está previsto, el presidente Milei afirmó que poselecciones habrán dos cambios obligados en su gabinete: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tiene una banca entrable en la Cámara de Senadores y el de Defensa, Luis Petri, en la misma situación pero en Diputados.

"Luego haremos evaluaciones y se decidirá en función de cómo tenemos que seguir adelante. Haré lo que sea necesario para poder cumplir con las cosas que les prometí a los argentinos. Voy a seguir siendo el presidente más reformista de la historia argentina. En las universidades del mundo estudian nuestro programa de gobierno", aseguró.

Para Milei, el año que viene la inflación "va a desaparecer"

"Nosotros pusimos en caja las cuentas en un mes y a los 6 meses cerramos el déficit cuasifiscal, la base monetaria quedó fija, lo que quiere decir que para el año que viene la inflación va a desaparecer. Lo que tenemos ahora es por la política siniestra del gobierno anterior", explicó el libertario, quien le echó toda la culpa del "descalabro" al kirchnerismo.

"Desde hace prácticamente 2 meses estamos siendo hackeados todo el tiempo y atacados, eso volatizó la demanda de dinero y aun así la inflación es del 2,1% y si ves la núcleo es 1,9% si toma la desestacionalizada da 1,8%", completó.

El presidente reiteró que su gobierno ha sacado a 12 millones de personas de la pobreza

El jefe de Estado reiteró que el gobierno nacional con sus políticas ha sacado de la pobreza a 12 millones de personas de la pobreza. "Yo no he dicho que seamos Suiza. ¿Es suficiente? No, estamos a mitad de camino, no aflojemos ahora", aclaró.

"No me pueden decir que con 31% de pobres estamos peor que en 57%, hay 12 millones de personas que están mejor. La indigencia pasó del 18% al 7%", afirmó.

"Cuando a usted le falta plata.. ¿sabe por qué es? Porque le sobra Estado, con Estado presente eso no arregla, con robarle a un grupo de personas para dársela a otros no funciona, que es la idea de la justicia social", remató.

"Espert no tiene vínculos narcos"

En el último tramo de la entrevista, el jefe de Estado negó que el diputado nacional, que encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, tenga vínculos narcos. "Entiendo que no respondió de la manera correcta", aseguró.

José Luis Espert y Javier Milei El ex candidato a diputado nacional José Luis Espert y el presidente Javier Milei.

"La operación que hicieron provocó que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. Entonces tomó la decisión de dar un paso al costado", afirmó Milei.

"No me importa el pasado", dijo en referencia a cuánto daño provocó la salida de Espert en La Libertad Avanza. "Con el colo Santilli y con Karen Reichardt estamos haciendo un trabajo enorme. Nosotros trabajamos para ganar", expresó.