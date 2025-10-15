Después de las declaraciones de alto impacto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre el resultado de las elecciones en Argentina y el respaldo al país, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre cómo seguirá la situación económica y qué se espera para las próximas horas en materia de mercados y el comportamiento del dólar.
Tras la cumbre entre Milei y Trump, Caputo aseguró que "los anuncios se harán pronto"
El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que los mercados interpretaron mal el respaldo de Estados Unidos al caer los bonos y aumentar el riesgo país
En declaraciones a A24, Caputo adelantó que los anuncios se harán pronto y justificó la caída de los bonos locales "a una mala interpretación de los mercados".
Si bien se esperaba que en esta jornada se formalice un posible acuerdo comercial, Caputo señaló que aguarda que "haya anuncios pronto" y comentó que prefiere "no decir nada hasta que esté concretado". Y además subrayó: "Tan pronto lo formalicemos en los papeles, el Canciller o la Secretaría de Comercio lo estarán anunciando".
La aclaración del gobierno de Milei a la reacción negativa de los mercados
Caputo, quien permanece en Estados Unidos, se refirió a la caída de los bonos y acciones locales en dólares tras la declaración de Trump sobre dar marcha atrás en el respaldo en caso de que La Libertad Avanza no gane las elecciones: "Fue confusa y diferente a lo que ocurrió en la reunión. Hubo una interpretación errónea en función de que se creyó que el apoyo del presidente de EEUU iba solamente hasta el 26 de octubre".
Caputo manifestó que el trabajo con Estados Unidos "no es por ocho días" y afirmó que no estará supeditado a si el oficialismo gana o pierde las elecciones por dos o tres puntos.
"Lo que quiso dejar claro Trump es la alineación con Argentina y el soporte que EEUU le da a lo que es el camino económico que estamos siguiendo. Lo que dijo es que mientras Argentina se mantenga dentro de este camino nos van a seguir apoyando", explicó.