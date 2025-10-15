Tras la cumbre entre Milei y Trump, Caputo aseguró que "los anuncios se harán pronto"

La aclaración del gobierno de Milei a la reacción negativa de los mercados

Caputo, quien permanece en Estados Unidos, se refirió a la caída de los bonos y acciones locales en dólares tras la declaración de Trump sobre dar marcha atrás en el respaldo en caso de que La Libertad Avanza no gane las elecciones: "Fue confusa y diferente a lo que ocurrió en la reunión. Hubo una interpretación errónea en función de que se creyó que el apoyo del presidente de EEUU iba solamente hasta el 26 de octubre".

Caputo manifestó que el trabajo con Estados Unidos "no es por ocho días" y afirmó que no estará supeditado a si el oficialismo gana o pierde las elecciones por dos o tres puntos.

"Lo que quiso dejar claro Trump es la alineación con Argentina y el soporte que EEUU le da a lo que es el camino económico que estamos siguiendo. Lo que dijo es que mientras Argentina se mantenga dentro de este camino nos van a seguir apoyando", explicó.