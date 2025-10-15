Una banda de delincuentes violó todas las medidas de seguridad de un local de motos de pleno corazón del centro de Mendoza, de donde robaron ropa, cascos y al menos 2 motos con un valor que ronda los $15 millones cada una. Otros 3 rodados fueron recuperados por la Policía debido a que las dejaron abandonadas a una cuadra del lugar del hecho.
Delincuentes robaron motos, ropa y cascos de un local en pleno centro de Mendoza
Los delincuentes usaron una barreta para levantar la persiana y abrir las puertas del local. Tres motos quedaron en la calle e investigan cuántas personas actuaron
El robo fue descubierto alrededor de las 4.50 de este miércoles en el local CF Motos ubicado en calles 9 de Julio y Colón, de Capital, una zona muy iluminada, con cámaras de seguridad del municipio, y muy transitada, lo que llama mucho más la atención.
Los delincuentes usaron una barreta con la que rompieron el candado, que quedó tirado en la acequia, subieron la persiana y luego reventaron la cerradura para ingresar.
El encargado del local llegó al lugar y estaba sorprendido por lo ocurrido, especialmente por la zona donde está ubicado. Si bien todavía no puede ingresar al comercio, estimó que robaron al menos 2 motos de un valor por encima de los $15 millones cada una, además de varios cascos y ropa.
Aseguró que dentro del negocio no tienen cámaras de seguridad y esperan que las del ministerio de Seguridad y otras aledañas hayan tomado lo ocurrido para tratar de dar con los delincuentes.
Buscan a los delincuentes que robaron las motos
El llamado al 911 fue hecho por dos personas que salieron de trabajar de las inmediaciones de calles 9 de Julio y Colón, de Capital, y vieron que el negocio estaba completamente abierto.
La Policía llegó al lugar y comenzó la investigación. Por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Capital constataron que a las 4.35 la cámara de calles Colón y España tomó a 3 hombres que se llevaban las motos.
Uno escapó por calle Colón al este, mientras que los otros 2 lo hicieron por calle 9 de Julio, según indicó el Ministerio de Seguridad en su parte oficial.
Otra cámara de calle San Martín y Colón grabó el momento en que uno de los delincuentes abandonó una moto CLX-700 azul y gris, justo frente al Correo Argentino. Con este dato, los policías fueron hasta allí, encontraron el rodado y lo llevaron hacia el local ubicado a una cuadra.
También recuperaron una moto marca NC-300 azul y gris con la llave colocada que estaba en calles Infanta San Martín y San Martín, y otra CX tipo Cross 250 cilindradas azul y celeste que había quedado en calle Infanta de San Martín y 9 de Julio.
Policía Científica llegó al local de motos quienes comenzaron el trabajo de buscar huellas e indicios para identificar a los delincuentes que cometieron el robo.