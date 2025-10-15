Delincuentes robaron motos, ropa y cascos de un local en pleno centro de Mendoza

El encargado del local llegó al lugar y estaba sorprendido por lo ocurrido, especialmente por la zona donde está ubicado. Si bien todavía no puede ingresar al comercio, estimó que robaron al menos 2 motos de un valor por encima de los $15 millones cada una, además de varios cascos y ropa.

robo motos centro Tres de las motos que robaron los delincuentes quedaron abandonadas en calle San Martín y Colón, justo frente al Correo Argentino. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Aseguró que dentro del negocio no tienen cámaras de seguridad y esperan que las del ministerio de Seguridad y otras aledañas hayan tomado lo ocurrido para tratar de dar con los delincuentes.

Buscan a los delincuentes que robaron las motos

El llamado al 911 fue hecho por dos personas que salieron de trabajar de las inmediaciones de calles 9 de Julio y Colón, de Capital, y vieron que el negocio estaba completamente abierto.

La Policía llegó al lugar y comenzó la investigación. Por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Capital constataron que a las 4.35 la cámara de calles Colón y España tomó a 3 hombres que se llevaban las motos.

Uno escapó por calle Colón al este, mientras que los otros 2 lo hicieron por calle 9 de Julio, según indicó el Ministerio de Seguridad en su parte oficial.

delincuentes robo motos centro mendoza 2 Esa fue la barreta que usaron los delincuentes para robar en el local CF Motos, de calles 9 de Julio y Colón, de Capital. Foto: Gentileza

Otra cámara de calle San Martín y Colón grabó el momento en que uno de los delincuentes abandonó una moto CLX-700 azul y gris, justo frente al Correo Argentino. Con este dato, los policías fueron hasta allí, encontraron el rodado y lo llevaron hacia el local ubicado a una cuadra.

También recuperaron una moto marca NC-300 azul y gris con la llave colocada que estaba en calles Infanta San Martín y San Martín, y otra CX tipo Cross 250 cilindradas azul y celeste que había quedado en calle Infanta de San Martín y 9 de Julio.

Policía Científica llegó al local de motos quienes comenzaron el trabajo de buscar huellas e indicios para identificar a los delincuentes que cometieron el robo.