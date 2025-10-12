Detuvieron a 2 ladrones que fingieron consultar tarifas en un telo para robar un matafuego

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y lograron interceptarlos en las calles Alcorta y Río Negro. Los ladrones llevaban el elemento, que tenía la inscripción de la marca "La Luna".

Según declaró el encargado del establecimiento, alrededor de las 23 uno de los ladrones consultaba por precios para pernoctar en el lugar, mientras el otro aprovechó el momento de distracción para sustraer el matafuego. Luego del robo, ambos se dieron a la fuga por calle Río Negro y los empleados de La Luna los perdieron de vista.