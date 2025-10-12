Dos delincuentes fueron detenidos este sábado tras robar un matafuego del conocido hotel alojamiento "La Luna", ubicado en calle Mathus Hoyos 284, de Guaymallén. El hecho fue alertado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando desde allí observaron a dos sujetos corriendo con un extintor en la mano por calle Río Negro hacia el sur.
Detuvieron a 2 ladrones que fingieron consultar tarifas en un telo para robar un matafuego
El Centro Estratégico de Operaciones alertó a la Policía cuando vio a dos sujetos corriendo con un extintor. Los atraparon a pocas cuadras del lugar