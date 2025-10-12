Inicio hotel alojamiento
Inseguridad en Mendoza

Detuvieron a 2 ladrones que fingieron consultar tarifas en un telo para robar un matafuego

El Centro Estratégico de Operaciones alertó a la Policía cuando vio a dos sujetos corriendo con un extintor. Los atraparon a pocas cuadras del lugar

Por UNO
El hotel alojamiento La Luna

El hotel alojamiento "La Luna", ubicado en Guaymallén.

Dos delincuentes fueron detenidos este sábado tras robar un matafuego del conocido hotel alojamiento "La Luna", ubicado en calle Mathus Hoyos 284, de Guaymallén. El hecho fue alertado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando desde allí observaron a dos sujetos corriendo con un extintor en la mano por calle Río Negro hacia el sur.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y lograron interceptarlos en las calles Alcorta y Río Negro. Los ladrones llevaban el elemento, que tenía la inscripción de la marca "La Luna".

Según declaró el encargado del establecimiento, alrededor de las 23 uno de los ladrones consultaba por precios para pernoctar en el lugar, mientras el otro aprovechó el momento de distracción para sustraer el matafuego. Luego del robo, ambos se dieron a la fuga por calle Río Negro y los empleados de La Luna los perdieron de vista.

telo la luna 2
La entrada al hotel alojamiento "La Luna".

En otros hechos, delincuentes fueron detenidos en Guaymallén

Durante recorridos preventivos, la Unidad de Acción Preventiva incautó el sábado armas de fuego y detuvo a varias personas en distintos puntos de Guaymallén.

Uno de los casos ocurrió en calle 25 de Mayo, donde un hombre de 32 años fue aprehendido tras efectuar disparos en la vía pública. En el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola, dos cargadores sin numeración, cinco cartuchos y tres vainas servidas.

arma secuestrada guaymallen
Arma secuestrada en Guaymall&eacute;n.

En otra intervención, realizada en calle Tacuarí, se detuvo a un hombre de 31 años que portaba un revólver calibre 32 color plateado con cachas negras y cinco cartuchos, hallado dentro de un morral.

