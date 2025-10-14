Un hombre fue detenido y es investigado por cometer asaltos en la Sexta Sección y Las Heras

Además, secuestraron un celular que pertenece a una mujer y que quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación, donde esperan encontrar información relevante.

La investigación contra el detenido

El hombre de 32 años está sospechado por liderar una banda delictiva dedicada al robo de motos con el uso de arma de fuego.

El modus operandi era siempre el mismo: amenazar a punta de pistola, disparar al aire para atemorizar y de esa forma escapar con la moto de la víctima.

En algunos casos, las víctimas se resistieron al asalto y terminaron heridas de bala.

Tenía 4 pedidos de captura y más de una decena de hechos en los que está vinculado y la banda que lideraría. Ahora quedó detenido a disposición de la Justicia y se espera que sea imputado.