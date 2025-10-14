Un hombre fue detenido y es investigado por cometer asaltos en la Sexta Sección y Las Heras

Un hombre de 32 años fue detenido como sospechoso de liderar una banda de delincuentes. Su captura fue en un allanamiento realizado en Capital. Es investigado por cometer asaltos a mano armada en la Sexta Sección y zonas de Las Heras, donde atacaba a motociclistas para robarles sus vehículos.
El procedimiento estuvo a cargo del personal de Robos, hurtos agravados y sustracción de automotores, quienes este martes allanaron una casa del barrio Sierras Altas, de La Favorita, en Capital.
Allí fue donde atraparon al principal sospechoso de liderar una banda de delincuentes que cometían diferentes robos y asaltos en la zona oeste de Las Heras y también en la Sexta Sección, de Capital.
Además, secuestraron un celular que pertenece a una mujer y que quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación, donde esperan encontrar información relevante.
La investigación contra el detenido
El hombre de 32 años está sospechado por liderar una banda delictiva dedicada al robo de motos con el uso de arma de fuego.
El modus operandi era siempre el mismo: amenazar a punta de pistola, disparar al aire para atemorizar y de esa forma escapar con la moto de la víctima.
En algunos casos, las víctimas se resistieron al asalto y terminaron heridas de bala.
Tenía 4 pedidos de captura y más de una decena de hechos en los que está vinculado y la banda que lideraría. Ahora quedó detenido a disposición de la Justicia y se espera que sea imputado.