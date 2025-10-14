La primer civilización en la historia de la humanidad fueron los sumerios, ubicado en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. Surgió alrededor del año 3500 a. C., cuando las primeras ciudades-estado comenzaron a organizarse bajo una estructura política y social más compleja.
La primera civilización en la historia de la humanidad: antes que griegos, egipcios y romanos
El legado de la civilización más antigua de la humanidad perdura como el primer modelo de sociedad compleja y gobernada, marcando el inicio de la historia tal como la conocemos
Antes de los sumerios en la historia, las comunidades humanas eran principalmente aldeas agrícolas, sin una autoridad central. Sin embargo, el crecimiento de la población y el desarrollo de la agricultura en las fértiles llanuras mesopotámicas favorecieron la necesidad de una administración común.
Así nacieron las primeras ciudades-estado de la historia de la humanidad, como Uruk, Ur, Lagash y Eridu, consideradas las más antiguas del mundo. Cada una contaba con su propio gobernante, templos y ejército, y controlaba los territorios agrícolas que la rodeaban.
El rey sumerio no solo era un líder político, sino también una figura con un papel religioso. Se creía que gobernaba por mandato de los dioses, quienes otorgaban la prosperidad o el desastre según el comportamiento de los humanos. Esta conexión entre religión y poder político dio origen a la teocracia, uno de los primeros sistemas de gobierno de la historia. En el templo principal, conocido como zigurat, se concentraba tanto la vida espiritual como la administración del reino.
El legado de la primera civilización de la historia de la humanidad
Los sumerios fueron pioneros en muchos aspectos que influirían en las civilizaciones posteriores. Inventaron la escritura cuneiforme, una de las primeras formas de registrar información sobre tablillas de arcilla, lo que permitió llevar registros de cosechas, leyes y transacciones comerciales.
La primera civilización en la historia de la humanidad también desarrollaron sistemas de irrigación, avances en matemáticas, astronomía y arquitectura, que permitieron sostener grandes poblaciones y mejorar la organización social.
Con el tiempo, algunos reinos sumerios lograron unificar varias ciudades-estado bajo un solo poder. Uno de los primeros en lograrlo fue Lugalzagesi, rey de Umma, hacia el año 2330 a. C. Sin embargo, su dominio fue breve, ya que fue conquistado por Sargón de Akkad, quien fundó el Imperio Acadio, considerado el primer imperio de la historia, sucesor directo del reino sumerio.