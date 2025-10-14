La primera civilización en la historia de la humanidad: antes que griegos, egipcios y romanos

El rey sumerio no solo era un líder político, sino también una figura con un papel religioso. Se creía que gobernaba por mandato de los dioses, quienes otorgaban la prosperidad o el desastre según el comportamiento de los humanos. Esta conexión entre religión y poder político dio origen a la teocracia, uno de los primeros sistemas de gobierno de la historia. En el templo principal, conocido como zigurat, se concentraba tanto la vida espiritual como la administración del reino.

Civilización sumeria (1)

El legado de la primera civilización de la historia de la humanidad

Los sumerios fueron pioneros en muchos aspectos que influirían en las civilizaciones posteriores. Inventaron la escritura cuneiforme, una de las primeras formas de registrar información sobre tablillas de arcilla, lo que permitió llevar registros de cosechas, leyes y transacciones comerciales.

La primera civilización en la historia de la humanidad también desarrollaron sistemas de irrigación, avances en matemáticas, astronomía y arquitectura, que permitieron sostener grandes poblaciones y mejorar la organización social.

Con el tiempo, algunos reinos sumerios lograron unificar varias ciudades-estado bajo un solo poder. Uno de los primeros en lograrlo fue Lugalzagesi, rey de Umma, hacia el año 2330 a. C. Sin embargo, su dominio fue breve, ya que fue conquistado por Sargón de Akkad, quien fundó el Imperio Acadio, considerado el primer imperio de la historia, sucesor directo del reino sumerio.