Adiós a las macetas de arcilla: la solución económica y creativa que arrasa en el jardín

maceta de terracota Deja de lado las tradicionales macetas de terracota. Imagen: Pexels.

Transforma botellas en macetas

Cultivar en botellas plásticas es una forma económica, creativa y sostenible de aprovechar materiales de desecho, ideal para quienes tienen poco espacio. Este método permite cultivar cualquier tipo de plantas en balcones, ventanas o patios. A continuación, los ingredientes que necesitas:

Botellas plásticas limpias (de uno o dos litros).

Tijeras o cúter.

Tierra fértil o sustrato.

Piedras pequeñas o gravilla.

Compost o abono orgánico.

Semillas o plántulas.

Agua.

Primero tienes que lavar las botellas para eliminar cualquier residuo de líquidos o suciedad que puedan afectar a las plantas. Después, con ayuda de unas tijeras corta la parte superior, dejando una abertura amplia que corresponda aproximadamente al tercio superior de la botella. Para evitar acumulaciones de agua, realice de dos a cuatro pequeños agujeros en la base, que servirán como orificios de drenaje.

jardin vertical de botellas Puedes crear un jardín vertical con macetas de botella. Imagen: Freepik.

En el fondo de la botella, coloca una capa fina de piedras pequeñas o gravilla para propiciar un buen drenaje. Este paso es fundamental para evitar encharcamientos y permitir que el agua circule correctamente, protegiendo las raíces de posibles pudriciones.

Llena la maceta de tierra fértil, dejando un margen libre de dos o tres centímetros en la parte superior. Mezcla la tierra con compost o abono orgánico para asegurar que el sustrato se encuentre bien nutrido y favorezca un desarrollo saludable de la planta. Siembra las semillas o plántulas en el centro del recipiente.