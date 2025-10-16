Inicio Sociedad Palta
Mezclar palta con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de palta y bicarbonato de sodio puede darte grandes ventajas en diferentes planos. ¿Cómo utilizarla?

Luciano Carluccio
Esta mezcla casera debe ser utilizada con precaución.

Pocas personas lo saben y alguna vez se lo han imaginado, pero lo cierto es que la mezcla entre la palta y el bicarbonato de sodio puede ser altamente beneficiosa para la limpieza general y la piel. A continuación, se explicará como utilizarla.

La combinación entre la palta y el bicarbonato de sodio es ventajosa porque el primer elemento aporta nutrientes esenciales, mientras que el otro es un abrasivo suave y desodorizante.

paltas
Las paltas pueden ser mezcladas con bicarbonato de sodio para obtener beneficios.

Por qué se recomienda mezclar palta con bicarbonato de sodio

La mezcla de palta con bicarbonato de sodio puede ser utilizada como un limpiador casero natural y económico, como un exfoliante y hasta como un desodorante de ambiente. En concreto, las formas de uso de la misma son las que se enumeran a continuación:

  • Limpieza y desodorización: se utiliza para limpiar y desodorizar superficies de la cocina, como utensilios, tablas de madera y la pileta, eliminando grasa y suciedad.
  • Alternativa ecológica: es una opción sostenible que reutiliza restos de cocina y evita el uso de productos químicos agresivos.
  • Cuidado de la piel: la mezcla se puede usar como exfoliante natural, ya que el bicarbonato limpia y los componentes de la palta suavizan la piel.
  • Blanqueamiento dental: con moderación, puede utilizarse para ayudar a la higiene bucal y un efecto blanqueador.
  • Desodorante ambiental: sirve para neutralizar olores fuertes en áreas como la cocina o el baño.
Sonrisa con dientes.jpg
Tus dientes pueden blanquearse a raíz del uso de esta mezcla, aunque debe ser usada con precaución.

Como puedes ver, las mezclas caseras son tendencia porque son económicas, eficaces y más ecológicas que muchos productos químicos e industriales.

Cómo preparar esta mezcla para obtener beneficios en la limpieza

  1. Triturar la cáscara de la palta hasta obtener una pasta fina.
  2. Añadir bicarbonato de sodio hasta obtener la consistencia deseada.
  3. Aplicar la mezcla sobre la superficie a limpiar y frotar suavemente.
  4. Enjuagar con agua limpia.

Siempre se debe tener precaución al aplicar cualquier producto casero en la piel. Es recomendable hacer una prueba en una pequeña área para asegurarse de no tener una reacción alérgica o irritación. Al mismo tiempo, hay que decir que esta mezcla no debe reemplazar de manera definitiva a los productos tradicionales.

