Mezclar palta con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La combinación entre la palta y el bicarbonato de sodio es ventajosa porque el primer elemento aporta nutrientes esenciales, mientras que el otro es un abrasivo suave y desodorizante.

paltas Las paltas pueden ser mezcladas con bicarbonato de sodio para obtener beneficios.

Por qué se recomienda mezclar palta con bicarbonato de sodio

La mezcla de palta con bicarbonato de sodio puede ser utilizada como un limpiador casero natural y económico, como un exfoliante y hasta como un desodorante de ambiente. En concreto, las formas de uso de la misma son las que se enumeran a continuación: