Quini 6: los resultados del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Estos son los resultados del sorteo del Quini 6, por eso controlá tu cartón, conocé a los ganadores y el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
El Quini 6 realizó este miércoles 15 de octubre de 2025 el sorteo 3313, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

03 - 04 - 06 - 31 - 35 - 43

  • LA SEGUNDA

15 - 16 - 29 - 30 - 36 - 39

  • REVANCHA

00 - 02 - 03 - 17 - 21 - 22

  • SIEMPRE SALE

01 - 06 - 10 - 16 - 21 - 38

  • POZO EXTRA

00 - 02 - 03 - 04 - 06 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 39 - 43

Quini 6. El sorteo del miércoles puso en juego un impresionante pozo multimillonario.

Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 15 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.747.436.954

TRADICIONAL 5 aciertos, 10 ganadores $2.699.964

TRADICIONAL 4 aciertos, 699 ganadores $11.587,83

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $792.509.445

SEGUNDA 5 aciertos, 7 ganadores $3.857.091,43

SEGUNDA 4 aciertos, 546 ganadores $14.834,97

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.376.184.517

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 25 ganadores $9.689.284,80

POZO EXTRA 6 aciertos, 995 ganadores $130.653,27

El Quini 6 realizó este miércoles 15 de octubre de 2025 el sorteo 3313.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingo a las 21.15

