El Quini 6 realizó este miércoles 15 de octubre de 2025 el sorteo 3313, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre
- TRADICIONAL
03 - 04 - 06 - 31 - 35 - 43
- LA SEGUNDA
15 - 16 - 29 - 30 - 36 - 39
- REVANCHA
00 - 02 - 03 - 17 - 21 - 22
- SIEMPRE SALE
01 - 06 - 10 - 16 - 21 - 38
- POZO EXTRA
00 - 02 - 03 - 04 - 06 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 39 - 43
Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 15 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.747.436.954
TRADICIONAL 5 aciertos, 10 ganadores $2.699.964
TRADICIONAL 4 aciertos, 699 ganadores $11.587,83
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $792.509.445
SEGUNDA 5 aciertos, 7 ganadores $3.857.091,43
SEGUNDA 4 aciertos, 546 ganadores $14.834,97
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.376.184.517
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 25 ganadores $9.689.284,80
POZO EXTRA 6 aciertos, 995 ganadores $130.653,27
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingo a las 21.15