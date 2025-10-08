Quini 6: los resultados del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

15 - 21 - 27 - 37 - 42 - 45

REVANCHA

16 - 21 - 24 - 25 - 34 - 45

SIEMPRE SALE

00 - 13 - 17 - 18 - 25 - 43

POZO EXTRA

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 34 - 37 - 40 - 42 - 45

quini 6 ganador sorteo domingo 1.jpg Quini 6. Se realizó un nuevo sorteo multimillonario de este popular juego de azar.

Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 8 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.362.260.466

TRADICIONAL 5 aciertos, 15 ganadores $1.805.991

TRADICIONAL 4 aciertos, 800 ganadores $10.158,70

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

SEGUNDA 5 aciertos, 15 ganadores $1.805.991

SEGUNDA 4 aciertos, 866 ganadores $9.384,48

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.716.630.380

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 28 ganadores $8.681.551,07

POZO EXTRA 6 aciertos, 244 ganadores $532.786,89

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos. El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15