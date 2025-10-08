Quini 6: los resultados del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

REVANCHA
SIEMPRE SALE
POZO EXTRA
Quini 6. Se realizó un nuevo sorteo multimillonario de este popular juego de azar.
Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 8 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.362.260.466
TRADICIONAL 5 aciertos, 15 ganadores $1.805.991
TRADICIONAL 4 aciertos, 800 ganadores $10.158,70
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000
SEGUNDA 5 aciertos, 15 ganadores $1.805.991
SEGUNDA 4 aciertos, 866 ganadores $9.384,48
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.716.630.380
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 28 ganadores $8.681.551,07
POZO EXTRA 6 aciertos, 244 ganadores $532.786,89
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos. El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15