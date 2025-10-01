Quini 6: los números ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre de 2025.

El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3309 correspondiente al miércoles 1 de octubre de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.
También podés revisar los números ganadores del Quini 6, los resultados del sorteo de los miércoles, los domingos, sus pozos millonarios y mucho más.
08 – 25 – 30 – 31 – 32 – 36
01 – 03 – 08 – 18 – 20 – 27
17 – 20 – 22 – 25 – 29 – 31
07 – 20 – 28 – 39 – 42 – 43
01 - 03 - 08 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $973.750.317,75
TRADICIONAL 5 aciertos, 6 ganadores $4.481.621,25
TRADICIONAL 4 aciertos, 849 ganadores $9.501,67
SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $650.000.000,00 (apostador de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe)
SEGUNDA 5 aciertos, 75 ganadores $358.529,70
SEGUNDA 4 aciertos, 2.552 ganadores $3.161,02
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.051.340.822,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 7 ganadores $34.470.157,50
POZO EXTRA 6 aciertos, 515 ganadores $252.427,18
El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.
El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15