Quini 6: los números ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre de 2025

TRADICIONAL

08 – 25 – 30 – 31 – 32 – 36

LA SEGUNDA

01 – 03 – 08 – 18 – 20 – 27

REVANCHA

17 – 20 – 22 – 25 – 29 – 31

SIEMPRE SALE

07 – 20 – 28 – 39 – 42 – 43

POZO EXTRA

01 - 03 - 08 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $973.750.317,75

TRADICIONAL 5 aciertos, 6 ganadores $4.481.621,25

TRADICIONAL 4 aciertos, 849 ganadores $9.501,67

SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $650.000.000,00 (apostador de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe)

SEGUNDA 5 aciertos, 75 ganadores $358.529,70

SEGUNDA 4 aciertos, 2.552 ganadores $3.161,02

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.051.340.822,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 7 ganadores $34.470.157,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 515 ganadores $252.427,18

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15