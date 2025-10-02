Hay un nuevo corte de agua y una zona se verá afectada por los trabajos en la red

Según informa la empresa, hoy, desde las 7.00 hasta las 10.00 de la mañana, se realizarán trabajos de reparación de cañería en la red de agua de Las Flores. Para llevar adelante las tareas, deberá interrumpirse el suministro en las horas mencionadas, en el sector comprendido por la calle 17 de octubre hasta Colectora Ruta 3; y desde Avenida Perón hasta Avenida Independencia.

Ayer miércoles, hubo un recambio de cañerías por Avenida 1 a 13; y de Avenida 38 hasta 523, al igual que un empalme de cañerías de 315 milímetros de diámetro en la intersección de Alvear y Mar del Plata.

Recomendaciones para los usuarios

agua (2) Ante cortes de agua hay que tener almacenados bidones y cuidarla mientras se realiza el mantenimiento programado.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.