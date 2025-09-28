Quini 6: los números ganadores del sorteo 3309 del domingo 28 de septiembre de 2025.

Quini 6: los números ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre de 2025

TRADICIONAL

02 - 09 - 14 - 22 - 30 - 31

LA SEGUNDA

04 - 10 - 12 - 13 - 18 - 33

REVANCHA

02 - 07 - 15 - 18 - 22 - 27

SIEMPRE SALE

11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38

POZO EXTRA

02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 22 - 27 - 30 - 31 - 33

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $809.734.983,75

TRADICIONAL 5 aciertos, 93 ganadores $371.931,77

TRADICIONAL 4 aciertos, 3.270 ganadores $3.173,36

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 54 ganadores $640.549,17

SEGUNDA 4 aciertos, 3.173 ganadores $3.270,37

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.770.468.705,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 21 ganadores $14.777.032,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 2.773 ganadores $46.880,63

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15