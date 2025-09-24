Quini 6: los números ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre de 2025

TRADICIONAL

12 - 18 - 21 - 34 - 37 - 41

LA SEGUNDA

03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 31

REVANCHA

00 - 03 - 23 - 30 - 32 - 35

SIEMPRE SALE

02 - 15 - 36 - 42 - 41 - 44

POZO EXTRA

00 - 03 - 06 - 12 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37 - 41

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

TRADICIONAL 5 aciertos, 21 ganadores $1.350.658,93

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.171 ganadores $7.266,57

SEGUNDA 6 aciertos, 2 GANADORES $1.864.212.986,48 (apostador de Berisso, Provincia de Buenos Aires, y de Puerto Madryn, Provincia de Chubut)

SEGUNDA 5 aciertos, 78 ganadores $363.638,94

SEGUNDA 4 aciertos, 3.283 ganadores $2.591,88

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.389.855.000

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 4 ganadores $63.591.075

POZO EXTRA 6 aciertos, 868 ganadores $149.769,59

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15