El país que supera 3 veces a China y a Rusia con la fuerza aérea más poderosa del planeta Tierra

El país con la fuerza aérea más imponente es Estados Unidos, en 2025 lidera el ranking mundial con una flota aérea de 13.043 aeronaves, lo que representa más del 50% de la capacidad aérea del planeta Tierra. Esta superioridad numérica y tecnológica le permite mantener una ventaja estratégica en operaciones aéreas a nivel mundial.

La fuerza aérea de Estados Unidos incluye una amplia variedad de aviones de combate, transporte y apoyo, destacando por su modernidad y capacidad operativa. Este país opera aviones de combate de quinta generación como cazas avanzados como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, que ofrecen capacidades de sigilo, maniobrabilidad y sistemas de armas de última generación.

Aviones (2)

Las fuerzas aéreas más poderosas del planeta Tierra

El presupuesto de defensa de Estados Unidos es superior a los US$800.000 millones. Este nivel de inversión permite la adquisición, mantenimiento y modernización constante de equipos y tecnología, asegurando la superioridad aérea. Así mismo, la extensa red de bases militares y alianzas internacionales facilita el despliegue rápido de fuerzas aéreas en diversas regiones del planeta Tierra.

El ranking de las fuerzas áreas más poderosas del planeta Tierra esta compuesta por: