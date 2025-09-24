Confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

Según informó NA, los cuerpos fueron encontrados en el fondo de un pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela, y finalmente se confirmó que pertenecen a las tres jóvenes desaparecidas el pasado 19 de septiembre en La Matanza.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

De este modo, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda, donde los efectivos encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre" y que fueron detenidos.

Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura, en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda. De acuerdo a la información citada por Página 12, la hipótesis principal es que las jóvenes eran trabajadoras sexuales y habían salido tras ser contactadas por supuestos clientes.

Hay 4 detenidos por el caso

Ahora, la policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las tres jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente.

El impacto posterior de uno de los celulares en una antena de Florencio Varela activó la búsqueda en esa zona, en donde dos familiares del jefe narco, ahora intensamente buscados, alquilaban una casa en la que se habrían producido los asesinatos.

“Las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo de La Matanza identificaron la camioneta blanca, con patente adulterada, a la que las dos jóvenes de 20 años y la menor de 15 años subieron voluntariamente en la Rotonda de La Tablada el viernes”, detallaron.