A pasos de Río de Janeiro: la playa cristalina donde habitan cientos de estrellas de mar

Enseada das Estrelas o Caleta Estrella es una zona ubicada en la zona norte de Ilha Grande. Su peculiar nombre no proviene de un fenómeno astrológico, sino de la abundancia de estrellas de mar que adornan su fondo poco profundo. Además, como tiene aguas cristalinas, los turistas pueden divisar las estrellas, que hacen que la experiencia de visitar este lugar sea aún más mágica.

Con una combinación única de playas paradisíacas, naturaleza preservada e infraestructura turística de calidad, este refugio natural es ideal para quienes buscan tranquilidad y belleza. Además, es importante destacar que abarca varias playas como Praia da Feiticeira, Praia do Iguaçu, Praia do Camiranga, Praia do Perequê, Praia de Fora y Saco do Céu, que a su vez alberga otras playas más pequeñas como Praia do Amor.

Playa en Brasil y estrellas de mar Esta cala se llama así porque la población de estrellas de mar en el fondo marino es mayor que en otros lugares de Ilha Grande. Imagen ilustrativa de Enseada das Estrelas.

La caleta está bañada por una costa verde con un entorno natural conservado, pero también tiene infraestructura turística de calidad, chiringuitos y sitios para alquilar sombrillas. De hecho, Enseada das Estrelas destaca por su exquisita gastronomía. Restaurantes como Reis e Magos y Coqueiro Verde son conocidos por su cocina de primera clase.

Uno de los lugares más buscados en Enseada das Estrelas es Saco do Céu, una costa muy empleada por navegantes y propietarios de yates. Las embarcaciones que llegan allí, pueden disfrutar de sus aguas tranquilas y protegidas que ofrecen un refugio seguro durante todo el año.

