Todos queremos estar sentados sobre la arena tibia, escuchando el suave vaivén del mar inundando nuestro olfato, sin música estridente ni ruidos molestos. Afortunadamente, existe una playa en Brasil que es tal cual acabamos de describir, pero además se destaca por estar enclavada en un ambiente natural virgen y puro.
Ni Pipa ni Florianópolis: la playa de Brasil que es famosa por sus bioluminiscencias que tiñen las olas de azul eléctrico
La bioluminiscencia es un fenómeno que se da en esta playa y hace que el mar brille con destellos azulados o verdosos, creando un espectáculo que parece mágico
Este escenario cinematográfico tiene nombre y es conocido como Praia da Jueira. Está ubicada en la Ilha do Cardoso, en el extremo sur del estado de São Paulo. Mientras el turismo masivo se junta en las playas del norte, este santuario ecológico permanece como un secreto guardado por quienes buscan una conexión real con el entorno.
¿Por qué elegir Praia da Jueira?
La Ilha do Cardoso es un Parque Estatal protegido, así que garantiza paisajes que se encuentran en su estado más puro. Jueira tiene aguas tranquilas, cristalinas durante el día y rodeadas por la exuberante Mata Atlántica. Es un refugio de paz absoluta, donde la prioridad es el descanso.
Lo que realmente distingue a este destino de viaje y lo posiciona en la lista de deseos de cualquier viajero experimentado es que resulta un espectáculo por el fenómeno de la bioluminiscencia. Se produce por microorganismos llamados fitoplancton que producen un efecto que convierte cada movimiento en el agua (desde un chapuzón hasta el romper de una ola), en un destello de luz neón.
La bioluminiscencia se nota cuando la luna no brilla, por lo que las noches sin luna son el mejor momento. Además, quienes llevan prendas blancas generan un efecto mágico con la luz. Por lo general, la fotografía no suele ser compatible con el fenómeno, así que lo mejor es vivir la experiencia guardándola en la memoria.
Cabe destacar que este fenómeno ocurre en playas con alta concentración de plancton y aguas tranquilas, siendo más frecuente en verano. Observarlo en primera persona resulta una experiencia sensorial que transforma un baño nocturno en un viaje a otro planeta.
Cómo llegar a Praia da Jueira en Brasil
Para llegar a esta playa hace falta un espíritu aventurero. La puerta de entrada es el pueblo de Cananéia, y desde allí se debe tomar una lancha o "voadora" que cruza el canal hasta la isla. Una vez en el Parque, el acceso a Jueira se realiza mediante senderos señalizados o embarcaciones locales.
Es importante recordar que el número de visitantes es limitado para preservar el ecosistema, por lo que se recomienda reservar con antelación para disfrutar de esta encantadora playa.