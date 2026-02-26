Ni Pipa ni Florianópolis: la playa de Brasil que es famosa por sus bioluminiscencias que tiñen las olas de azul eléctrico

Jureia Beach La Praia da Juréia se ubica en el estado de São Paulo.

Lo que realmente distingue a este destino de viaje y lo posiciona en la lista de deseos de cualquier viajero experimentado es que resulta un espectáculo por el fenómeno de la bioluminiscencia. Se produce por microorganismos llamados fitoplancton que producen un efecto que convierte cada movimiento en el agua (desde un chapuzón hasta el romper de una ola), en un destello de luz neón.

La bioluminiscencia se nota cuando la luna no brilla, por lo que las noches sin luna son el mejor momento. Además, quienes llevan prendas blancas generan un efecto mágico con la luz. Por lo general, la fotografía no suele ser compatible con el fenómeno, así que lo mejor es vivir la experiencia guardándola en la memoria.

Cabe destacar que este fenómeno ocurre en playas con alta concentración de plancton y aguas tranquilas, siendo más frecuente en verano. Observarlo en primera persona resulta una experiencia sensorial que transforma un baño nocturno en un viaje a otro planeta.

bioluminiscencia en la playa La bioluminiscencia se produce cuando ciertos microorganismos marinos emiten luz al agitarse el agua. Es impredescible.

Cómo llegar a Praia da Jueira en Brasil

Para llegar a esta playa hace falta un espíritu aventurero. La puerta de entrada es el pueblo de Cananéia, y desde allí se debe tomar una lancha o "voadora" que cruza el canal hasta la isla. Una vez en el Parque, el acceso a Jueira se realiza mediante senderos señalizados o embarcaciones locales.

Es importante recordar que el número de visitantes es limitado para preservar el ecosistema, por lo que se recomienda reservar con antelación para disfrutar de esta encantadora playa.