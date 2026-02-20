La playa de arena blanca y aguas cristalinas que resulta un paraíso único del Caribe

¿Cómo llegar a Barú?

Quienes viajan desde Mendoza generalmente vuelan hasta el aeropuerto internacional de Cartagena, con una escala en Buenos Aires. Luego, hay hay dos alternativas para llegar a Barú, por vía acuática, atravesando la Bahía de Cartagena o vía terrestre. Cualquier elección resulta una experiencia interesante para llegar a esta playa del Caribe colombiano.

baru A Isla Barú se puede llegar vía terrestre o vía marítima.

Se puede comprar un ticket para viajar en lancha hasta el destino, o incluso se puede alquilar un bote con capitán y ayudante. La vía terrestre es más económica, son 30 kilómetros y se puede alquilar un auto o contratar un tránsfer.

Las mejores playas de Barú

Barú tiene varias playas, siendo las más destacadas Playa Blanca, Cholón, Agua Azul y Agua Tranquila. La primera tiene arena blanca, ex super extensa y aguas turquesas que resultan encantadoras. A Cholón solo se puede llegar en bote, pero es un sitio encantador y "para ver y ser visto". Eso sí, antes de comprar cualquier cosa allí, es mejor preguntar los precios.

Agua Tranquila y Agua Azul son playas para descansar, asolearse en una reposera, sumergirse en las aguas calmas y disfrutar de la tranquilidad. Puedes optar por cualquiera de las opciones que se ajuste a tus gustos.

Isla Baru Colombia Isla Barú es una península al sur de Cartagena, Colombia.

Experiencias únicas

Muchos viajeros conocen Barú en un día, mediante experiencias llamadas "pasadías". Son ofertas que incluyen transporte, carpa en la playa, bebidas y alimentos. Resulta una opción perfecta para tener una buena ubicación en la playa, justo para quienes se hospedan en Cartagena, pero quieren conocer Barú en un viaje exprés.

Por último, los amantes de la adrenalina pueden disfrutar de las diferentes actividades acuáticas, hacer kitesurf, alquilar una moto acuática, o bucear para conocer la amplia variedad de corales. Es posible encontrar guías especializados que conocen los mejores lugares del archipiélago y alquilan los implementos adecuados.