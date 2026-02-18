La playa de arena blanca escondida en un bosque y que es un tesoro en Argentina

Hay un lugar en Argentina que es casi como descubrir un tesoro dentro de otro tesoro. Es ir a visitar un lugar soñado y encontrar dentro de este un paraíso no conocido por muchos. Se trata de una playa escondida que tiene agua color esmeralda y arena blanca, que está rodeada de un paisaje que parece salido del cuadro de los mejores pintores realistas y que se encuentra en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.
Esta playa recibe el nombre de Quila Quina y pertenece a una comunidad mapuche, pero puede ir cualquier persona. Llegar a ella no es difícil, lo que sí es complicado es lograr irse, ya que es un sitio que enamora desde el momento en que se llega y que hace que todo el mundo quiera pertenecer allí.
Cómo es la playa escondida de Quila Quina
La Playa de Quila Quina se encuentra en la región perteneciente a la comunidad Mapuche Currhuinca en San Martín de los Andes, pero se trata de un lugar que está abierto para todos los visitantes.
Este lugar se caracteriza por su playa, pero también por estar rodeado en un bosque, un cordón montañoso y una importante flora autóctona que le dan a este lugar un paisaje soñado y difícil de imaginar.
Pero este sitio esconde otro secreto que lo hace tan invaluable para todas aquellas personas que buscan tener paz, y es que no es mucha la señal que existe para telefonía celular, por lo que esta playa es ideal para despejarse y aislarse del resto del mundo.
Cómo llegar a la playa de Quila Quina
Para visitar esta playa escondida se puede ir en auto particular. Para esto hay que recorrer un camino de ripio desde la ruta 40 en dirección a Villa La Angostura, es decir, el comienzo de la Ruta de los Siete Lagos. Una vez que se tome el desvío de ripio, son unos 11 kilómetros de camino los que hay que seguir para llegar a este paradisiaco lugar.