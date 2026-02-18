La playa de arena blanca escondida en un bosque y que es un tesoro en Argentina

Este lugar se caracteriza por su playa, pero también por estar rodeado en un bosque, un cordón montañoso y una importante flora autóctona que le dan a este lugar un paisaje soñado y difícil de imaginar.

Pero este sitio esconde otro secreto que lo hace tan invaluable para todas aquellas personas que buscan tener paz, y es que no es mucha la señal que existe para telefonía celular, por lo que esta playa es ideal para despejarse y aislarse del resto del mundo.

Playa quila quina.webp

Cómo llegar a la playa de Quila Quina

Para visitar esta playa escondida se puede ir en auto particular. Para esto hay que recorrer un camino de ripio desde la ruta 40 en dirección a Villa La Angostura, es decir, el comienzo de la Ruta de los Siete Lagos. Una vez que se tome el desvío de ripio, son unos 11 kilómetros de camino los que hay que seguir para llegar a este paradisiaco lugar.