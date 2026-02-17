Choque en cadena: atropelló y mató a un ciclista, huyó y murió al chocar de frente

El episodio ocurrió a la altura de La Merced, sobre el kilómetro 160 de la ruta. Según confirmó el director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado, el conductor del vehículo, de 24 años, embistió a una persona, mayor de 30 años, que marchaba en bicicleta por el mismo sentido, causándole la muerte al instante.

A pesar de chocarlo, no lo asistió y continuó manejando por la ruta.

Luego, a ocho kilómetros del primer incidente vial, impactó de frente con otro auto, un Volkswagen Gol Trend, en la denominada “curva de Sumalao”. Como consecuencia de la colisión, el individuo al volante falleció.

A su vez, le causó una fractura en la pierna izquierda a la segunda víctima, una mujer de aproximadamente 40 años, que manejaba el otro rodado y que debió ser trasladada a un hospital.

Cabe resaltar que al momento de la colisión, el hombre no llevaba cinturón de seguridad, a diferencia de la mujer que permanece internada y estable.

choque

Luego de recolectar las primeras pericias y declaraciones, la Policía constató que los hechos estaban relacionados y confirmó que el hombre del primer accidente también era el responsable del segundo.

“Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los dos vehículos luego del siniestro. También se presume, por declaración de testigos, que el conductor conducía bajo los efectos del alcohol, debido a que por diferentes tramos manejó en zigzag”, manifestó Sánchez Rosado, quien aclaró que aún no están los resultados de las pruebas de sangre para corroborar si efectivamente el joven estaba alcoholizado.

