Detuvieron a un mendocino cuando quiso cruzar a Chile con un arma calibre 38 y una caja de balas

Un mendocino fue detenido cuando intentaba cruzar a Chile por la aduana de Los Libertadores con un revólver calibre 38 y una caja con balas. El hombre viajaba junto con su pareja y sus dos hijos menores rumbo a la ciudad de Reñaca para pasar sus vacaciones de verano y quedó detenido en la localidad chilena de Los Andes.
El procedimiento ocurrió durante la tarde del domingo, cuando personal de migraciones y de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba inspecciones habituales a los vehículos que cruzaban la frontera. Allí detectaron que el conductor transportaba una pistola y proyectiles, elementos cuya tenencia no está permitida para el ingreso al territorio chileno.
Cómo fue la detención del mendocino en Los Libertadores
Según informaron autoridades judiciales chilenas, el ciudadano mendocino de 56 años, fue consultado durante el control sobre si trasladaba elementos prohibidos. En ese momento reconoció que llevaba consigo un revólver marca Bersa calibre 38 con seis municiones en el cargador y una caja adicional con 21 balas del mismo calibre.
Sin embargo, la normativa chilena prohíbe el ingreso de armas particulares sin autorizaciones especiales, por lo que el caso fue informado al fiscal de flagrancia.
Tras esa comunicación, la Justicia ordenó su detención inmediata y el secuestro tanto del arma como de las municiones encontradas en el vehículo.
Imputación judicial y libertad con medidas
El mendocino explicó que el arma estaba debidamente registrada en Argentina y presentó la documentación correspondiente.
Posteriormente, el mendocino fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el Ministerio Público lo imputó por los delitos de tráfico de armas y municiones, además de contrabando.
Durante la audiencia, la magistrada interviniente dispuso como única medida cautelar la obligación de firmar mensualmente ante la Justicia durante los seis meses que se extenderá la investigación.
Luego de cumplidos los trámites judiciales, el hombre recuperó la libertad y pudo continuar viaje hacia la costa chilena junto a su familia, aunque sin el arma, que quedó incautada por las autoridades como parte de la causa en curso.