Detuvieron a un mendocino cuando quiso cruzar a Chile con un arma calibre 38 y una caja de balas

Sin embargo, la normativa chilena prohíbe el ingreso de armas particulares sin autorizaciones especiales, por lo que el caso fue informado al fiscal de flagrancia.

Tras esa comunicación, la Justicia ordenó su detención inmediata y el secuestro tanto del arma como de las municiones encontradas en el vehículo.

complejo los libertadores (2) El mendocino de 56 años fue detenido en la aduana de Los Libertadores, cuando reconoció a la policía de Chile que llevaba un revólver calibre 38 y una caja de municiones. Foto ilustrativa

Imputación judicial y libertad con medidas

El mendocino explicó que el arma estaba debidamente registrada en Argentina y presentó la documentación correspondiente.

Posteriormente, el mendocino fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el Ministerio Público lo imputó por los delitos de tráfico de armas y municiones, además de contrabando.

Durante la audiencia, la magistrada interviniente dispuso como única medida cautelar la obligación de firmar mensualmente ante la Justicia durante los seis meses que se extenderá la investigación.

Luego de cumplidos los trámites judiciales, el hombre recuperó la libertad y pudo continuar viaje hacia la costa chilena junto a su familia, aunque sin el arma, que quedó incautada por las autoridades como parte de la causa en curso.