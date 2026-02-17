En un hecho violento que ha conmocionado a la sociedad, el cuerpo de una mujer de 65 años, fue hallado desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio tras un operativo desplegado a partir del domingo, momento en que se conoció su desaparición. Por el hecho hay un detenido y la Justicia investiga un posible femicidio.
Posible femicidio: el cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado, desmembrado y envuelto en una frazada
De acuerdo a fuentes de la investigación, la mujer fue identificada como Ramona Emilia Medina, cuyo cuerpo apareció en las últimas horas en un terreno de Las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, y la investigación de la Justicia apunta a un presunto femicidio.
Medios locales indicaron que en las últimas horas, previo al hallazgo del cuerpo, fue detenido un hombre de 38 años, quien tendría alguna relación con la muerte de la mujer, mientras las autoridades aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar cómo y cuándo ocurrió el crimen.
La víctima estaba desaparecida desde el fin de semana, cuando salió de su casa para asistir a los corsos del carnaval que cada año se celebran en Termas de Río Hondo. Su cuerpo fue hallado por personal policial que realizaba un rastrillaje en la parte trasera de un cementerio local.
Fuentes relacionadas al caso, revelaron que el cadáver de la mujer estaba quemado casi en su totalidad, envuelto en una frazada, y sus extremidades y cráneo habían sido desmembrados, lo que caracteriza la violencia con que fue ultimada.
Después del hallazgo, peritos de Criminalística, Bomberos y médicos forenses trabajaron en esa zona cercana al cementerio, quienes realizaron las primeras pericias que se extendieron hasta la madrugada.
En medio de las pericias que realizan los forenses a través de la autopsia, las autoridades intentaban determinar si la mujer fue quemada con vida y el horario aproximado de la muerte, cuyos datos podrían resultar clave para la reconstrucción del posible femicidio.
El fiscal Gustavo Montenegro, del Departamento Judicial de Río Hondo, quien tiene a su cargo la causa, ordenó en las últimas horas allanamientos en una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto. Allí fue detenido un hombre de 38 años, identificado como Luis Ricardo Bustamante, posible autor del femicidio.
Según fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso detenido le habría confesado el crimen a la Policía e, incluso, habría brindado información sobre la ubicación del cuerpo de la mujer asesinada.
Durante el procedimiento a cargo de la Brigada de Investigaciones, se secuestraron distintos elementos de importancia, entre ellos, teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente perteneciente a la víctima.