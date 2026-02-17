Posible femicidio: el cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado, desmembrado y envuelto en una frazada.

Termas cuerpo víctima El cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado, desmembrado, envuelto en una frazada y la Justicia investiga un posible femicidio.

La víctima estaba desaparecida desde el fin de semana, cuando salió de su casa para asistir a los corsos del carnaval que cada año se celebran en Termas de Río Hondo. Su cuerpo fue hallado por personal policial que realizaba un rastrillaje en la parte trasera de un cementerio local.

Fuentes relacionadas al caso, revelaron que el cadáver de la mujer estaba quemado casi en su totalidad, envuelto en una frazada, y sus extremidades y cráneo habían sido desmembrados, lo que caracteriza la violencia con que fue ultimada.

Después del hallazgo, peritos de Criminalística, Bomberos y médicos forenses trabajaron en esa zona cercana al cementerio, quienes realizaron las primeras pericias que se extendieron hasta la madrugada.

En medio de las pericias que realizan los forenses a través de la autopsia, las autoridades intentaban determinar si la mujer fue quemada con vida y el horario aproximado de la muerte, cuyos datos podrían resultar clave para la reconstrucción del posible femicidio.

El fiscal Gustavo Montenegro, del Departamento Judicial de Río Hondo, quien tiene a su cargo la causa, ordenó en las últimas horas allanamientos en una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto. Allí fue detenido un hombre de 38 años, identificado como Luis Ricardo Bustamante, posible autor del femicidio.

Según fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso detenido le habría confesado el crimen a la Policía e, incluso, habría brindado información sobre la ubicación del cuerpo de la mujer asesinada.

Durante el procedimiento a cargo de la Brigada de Investigaciones, se secuestraron distintos elementos de importancia, entre ellos, teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente perteneciente a la víctima.