Posible femicidio: investigan la muerte de una mujer cuyos restos aparecieron en un descampado.

Crimen mujer hallazgo Yanina Coprrea era madre de cuatro hijos y vivía con su pareja a 200 metros del descampado donde se hallaron sus restos.

Luego de confirmarse la identidad de la víctima, las autoridades judiciales indicaron que la causa ya no es una "averiguación de paradero" y fue recaratulada como "averiguación de causales de muerte". Pero los familiares y el entorno de Yanina Correa insisten en que se investigue como femicidio.

La joven de 30 años fue vista por última vez en vísperas de Navidad y los restos fueron encontrados el 3 de enero. Por eso, sus allegados consideran que el silencio posterior fue una señal de alarma.

“Ella nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse”, afirmaron sus familiares en aquel momento y estaban convencidos de que algo grave había ocurrido desde el momento de su desaparición.

Cuando comenzaron a circular algunas versiones sobre los problemas de adicción de Yanina, sus familiares se encargaron de desestimar esa hipótesis y en cambio, reclamaron que se investigara seriamente la posibilidad de que haya sido asesinada por su pareja.

En diálogo con el portal platense 0221, sus allegados admitieron que Yanina había iniciado recientemente una relación y se había mudado a una casa de la zona de Abasto, pero aclararon que el vínculo era conflictivo.

En ese sentido, señalaron que sospechaban que se registraban episodios de violencia, más allá de que afirmaron que debe ser la Justicia la que determine si esos elementos tienen relación con su muerte.

Además, según algunos testimonios recogidos durante la investigación, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición, en diciembre pasado. Por otro lado, la última comunicación que habría mantenido con familiares de la mujer fue a través de un mensaje en el que expresó: “Yanina ya no va a volver”.

Yanina Correa era madre de cuatro chicos, tres nenas de 2, 8 y 12 años, que actualmente están al cuidado de una tía, y un nene de 5 años que vive con su padre biológico. La mujer vivía con su pareja en una casa situada en la calle 216, entre 517 y 518, en la zona de Abasto, a solo 200 metros del descampado donde fueron encontrados sus restos.

Crimen mujer restos Los restos óseos hallados en un descampado son de una mujer que desapareció en Navidad y piden que se investigue como femicidio.

La causa es investigada por la Fiscalía Nº 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados, más allá de que la fiscalía ordenó nuevas pericias complementarias.

En las últimas horas, la familia de Yanina comenzó a movilizarse para exigir avances en la investigación y convocaron a una marcha para este miércoles en reclamo de justicia.

La convocatoria de los allegados a la mujer asesinada será a partir de las 18.30, en la esquina de 520 y 208. “Queremos saber qué le pasó y que los responsables paguen”, destacaron.