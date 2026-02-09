Femicidio: mató a su ex novia, ocultó el cuerpo y simuló que la joven se había mudado.

Pero para sorpresa de los allegados, Sarah decidió en junio de 2023, poner un punto final a la convivencia, exigiéndole a Hall abandonara la vivienda y le entregara las llaves de los ingresos a la propiedad.

Femicidio muerte pareja

Unos días después de esa charla, y lejos de aceptar la decisión de su ex pareja, el hombre ingresó a la vivienda de la calle Norman utilizando una llave de la puerta de ingreso que se había negado a devolver.

En un momento determinado del encuentro que se originó el interior de la propiedad, estalló una fuerte discusión entre ambos que culminó con la muerte de su ex novia.

Una vez concretado el crimen, Hall comenzó una serie de encubrimiento sistemático. Lejos de dar aviso a las autoridades sobre lo ocurrido en la casa, cargó el cuerpo de la mujer en su vehículo y lo trasladó hacia una zona rodeada de bosques cercana a la carretera A617.

Durante el trayecto, el asesino activó la linterna del teléfono de Sarah en varias ocasiones, buscando que sea visible a sus contactos y buscó un lugar para ocultar los restos a unos cinco metros del asfalto.

Para evitar sospechas de la situación generada, el agresor utilizó el teléfono móvil de su ex pareja asesinada para enviar mensajes de texto a sus amigas y familiares. A través de esas comunicaciones, Hall simulaba ser Sarah argumentaba que tras la pelea con su novio se había marchado de la casa para rehacer su vida en otro lugar.

Este comportamiento del asesino intentaba retrasar la denuncia por la desaparición de la joven y confundir a los investigadores. Pero para desgracia del femicida, el análisis de celdas telefónicas y los registros de tráfico por la autopista M1 fueron piezas clave para descubrir lo que realmente podría haber ocurrido y desmoronar su coartada.

La policía británica detectó que los movimientos del dispositivo móvil de la joven coincidían geográficamente con el recorrido de Hall durante la madrugada posterior al asesinato. El sospechoso también fue captado por unas cámaras de seguridad deshaciéndose de la bata y las zapatillas de la víctima en contenedores públicos.

Femicidio muerte mujer

Tras el hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición, el caso llegó al Tribunal de la Corona de Derby. Los peritajes forenses posteriores a cargo del personal especializado detectaron hematomas en el cuello de la joven mujer, sugiriendo que su muerte había sido a través de un estrangulamiento por lazo.

Durante el juicio, el asesino intentó sostener que la muerte fue un accidente provocado por una caída por las escaleras, pero las pruebas de patología desmintieron su versión. En ese sentido, los integrantes del jurado lo encontró culpable de asesinato de su ex pareja después de haber deliberado durante tan solo cuatro horas.

Finalmente, el juez impuso una condena de cadena perpetua con un mínimo de 17 años de prisión efectiva. La sentencia puso punto final a un capítulo doloroso para la familia y amistades de Henshaw, quienes la recordaron como una persona generosa que solo buscaba estabilidad.