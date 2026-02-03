Máxima tensión: se cruzó a su ex pareja con su nuevo novio y se agarraron a trompadas
En un vergonzoso episodio, un hombre se cruzo en un tradicional museo con su ex pareja, quien iba con su actual novio , y tras una violenta discusión, ambos terminaron a las trompadas
El incidente ocurrió el domingo en el hall principal del Museo del Mar, situado en calles Félix U. Camet y López de Gomara, en la ciudad de Mar del Plata ante la atenta mirada de otros visitantes.
De acuerdo a lo informado, un hombre que paseaba por el lugar se cruzó de manera inesperada a su ex novia acompañada por su nueva pareja, lo que derivó en una acalorada discusión, con insultos y reproches incluídos, que fue subiendo de tono y terminó con ambos peleándose a golpes de puño y a las patadas.
El enfrentamiento se extendió durante varios minutos en el interior del museo, mientras que varios visitantes intentaron intervenir para separarlos, aunque no lo lograron.
Uno de los visitantes que estaba en el tradicional museo malplatense registró el momento con su teléfono celular y en cuestión de minutos el video se viralizó en redes sociales.
En las imágenes se observa a los involucrados agrediéndose mientras algunas personas intentan intervenir para separarlos, según el portal malplatense 0223.
Según el citado medio, el personal del museo provincial reveló que la situación se controló rápidamente luego de la intervención del personal de seguridad del paseo logrando que la situación se normalizara.
Después del vergonzoso altercado, el museo continuó funcionando con normalidad y no fue necesaria la intervención de la policía local.