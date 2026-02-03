Máxima tensión: se cruzó a su ex pareja con su nuevo novio y se agarraron a trompadas

El enfrentamiento se extendió durante varios minutos en el interior del museo, mientras que varios visitantes intentaron intervenir para separarlos, aunque no lo lograron.

Uno de los visitantes que estaba en el tradicional museo malplatense registró el momento con su teléfono celular y en cuestión de minutos el video se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a los involucrados agrediéndose mientras algunas personas intentan intervenir para separarlos, según el portal malplatense 0223.

Embed - Escándalo en Mar del Plata: dos hombres se pelearon a golpes en un museo

Según el citado medio, el personal del museo provincial reveló que la situación se controló rápidamente luego de la intervención del personal de seguridad del paseo logrando que la situación se normalizara.

Después del vergonzoso altercado, el museo continuó funcionando con normalidad y no fue necesaria la intervención de la policía local.