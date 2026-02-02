Brutal ataque: golpeó brutalmente a su ex pareja frente a su hija e intentó arrojarla desde el tercer piso.

En ese momento, los vecinos escucharon gritos desesperados de una mujer que era salvajemente golpeada pidiendo ayuda y llamaron al teléfono de emergencias 911 alertando a la policía sobre el conflicto.

Al llegar los efectivos al lugar, vieron al agresor salir corriendo del edificio, por lo que fue perseguido por las escaleras que suben hacia la zona del barrio Alto Gorriti y luego por la calle, hasta llegar a la vieja terminal de ómnibus.

Afortunadamente, los policías lograron interceptar al hombre y reducir al atacante, de 31 años, en la intersección de las calles San Francisco, y Campero, luego de recorrer Santa Catalina, donde móviles de patrulla se habían sumado al operativo.

Ataque golpiza detenido

En el interior del departamento, los efectivos asistieron a la mujer de 42 años y a su hija de solo 2 años, quienes se encontraban en estado de shock por el violento incidente.

El agresor fue trasladado a una comisaría cercana, y por la gravedad de la agresión, la Fiscalía interviniente lo imputó por “intento de femicidio”. La mujer atacada y su hija recibieron atención médica y psicológica del Gabinete de Violencia de Género.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien realizó las actuaciones pertinentes para estos casos, junto con el personal de la Comisaría 2ª del barrio Gorriti, mientras que se establecieron medidas de protección para la mujer y la niña.