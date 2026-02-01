Dramático momento: una mujer dio a luz en un baño, el bebé cayó al inodoro y una policía le salvaron la vida
En un episodio milagroso, una mujer tuvo a su bebé en el baño de su casa, el pequeño cayó al inodoro, y una mujer policía le salvó la vida al ver que el pequeño no tenía signos vitales
La dramática situación se produjo este sábado en una vivienda de la localidad de 25 de Mayo, en San Juan donde una mujer embarazada comenzó el trabajo de parto en su domicilio auxiliada solo por una vecina. Tras dar a luz en el baño, el pequeño cayó al inodoro y la policía le salvó la vida al ver que bebé no reaccionaba.
Al momento de dar a luz, ninguna de las dos mujeres pudieron evitar que el recién nacido cayera al inodoro. Inmediatamente lo sacaron del agua y vieron que no respondía, por lo que la vecina llamó rápidamente al teléfono de emergencias solicitando auxilio a la policía. Efectivos de la Comisaría 10ª de 25 de Mayo llegaron rápidamente y comprobaron que el bebé no reaccionaba.
En ese momento, una mujer policía, la agente Victoria Lobos, le practicó al bebé las maniobras de RCP, y logró que la criatura respirara y comenzara a presentar signos vitales. Una vez que el pequeño fue estabilizado, trasladaron a la madre y a su hijo a la cocina, donde le pidieron que lo apoyara sobre su pecho para darle calor y que sintiera sus latidos hasta que llegara la ambulancia.
El bebé, que todavía estaba unido por el cordón umbilical, y la flamante madre, fueron derivados en una ambulancia al Hospital de 25 de Mayo para una mejor atención.En ese nosocomio, luego de brindarle las primeras atenciones, los médicos decidieron volver a derivarlos al Hospital Guillermo Rawson, donde ambos quedaron internados en observación.
De acuerdo a lo informado por las autoridades hospitalarias, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, sometidos a los controles pertinentes para estos casos.
El equipo policial que intervino en el operativo que le salvó la vida al bebé estaba integrado por el Oficial Ayudante Matías Moyano, el Oficial Ayudante Axel Rios, el Cabo Mario Luna (chofer) y la agente Victoria Lobos, quienes a la rapidez y precisión con que actuaron, el nacimiento terminó de manera feliz.