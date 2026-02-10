Nuevo DNI electrónico y obligatorio: por medida de Milei estas personas deben renovar el documento en 2026

Nuevo-DNI-electrónico Nuevo diseño para el DNI 2026.

Nuevo DNI electrónico: quiénes están obligados a renovar el documento en 2026

Quienes tengan un DNI (Documento Nacional de Identidad) vigente no deberán renovarlo por el solo hecho del cambio de diseño. La actualización será obligatoria únicamente para las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones:

DNI vencido : si la fecha de vencimiento impresa en el frente del documento ya pasó, el ejemplar pierde validez legal.

: si la fecha de vencimiento impresa en el frente del documento ya pasó, el ejemplar pierde validez legal. Actualizaciones obligatorias : niños entre los 5 y 8 años y adolescentes que cumplan 14 años.

: niños entre los 5 y 8 años y adolescentes que cumplan 14 años. Cambios de datos personales : cambio de domicilio, nombre o apellido.

: cambio de domicilio, nombre o apellido. Robo o extravío : es necesario tramitar un nuevo ejemplar.

: es necesario tramitar un nuevo ejemplar. DNI emitidos en 2011 : estos documentos cumplen 15 años de vigencia en 2026, por lo que corresponde su renovación obligatoria.

: estos documentos cumplen 15 años de vigencia en 2026, por lo que corresponde su renovación obligatoria. Deterioro del documento: si está roto, ilegible o en mal estado.

Hay que recordar que con el DNI vencido, no es posible realizar trámites oficiales ni acceder a servicios básicos generando rechazos o demoras en gestiones bancarias, administrativas, sanitarias o de viajes.

Nuevo-DNI-electrónico-1 Nuevas medidas de seguridad para el DNI 2026.

Cómo es el trámite para obtener el nuevo DNI

El trámite para obtener el documento comienza con la solicitud de un turno a través de la aplicación Mi Argentina o en el Registro Civil correspondiente al domicilio.

Después, el solicitante debe presentarse en la sede seleccionada con el comprobante de la cita o turno, donde el personal registra los datos biométricos y la información personal necesaria para completar el trámite.

Para menores de 14 años, es obligatoria la presencia de un padre, madre o tutor legal.

Al terminar el trámite, el solicitante recibe un comprobante de gestión que habilita el seguimiento del envío de manera online. La credencial es entregada por correo en el domicilio declarado o, en caso de que la distribución no se concrete, puede retirar el DNI personalmente en la dependencia correspondiente.

Cuánto sale el nuevo DNI

DNI recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo .

recién nacido (0 a 6 meses): . Primer DNI y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): $7.500 .

y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): . Ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones: $7.500 .

. Rectificación de identidad de género: sin cargo (desde la segunda, con costo).

CPI: sin cargo.

DNI exprés: $18.500 .

exprés: . DNI 24 hs: $29.500 .

24 hs: . DNI al instante: $40.500 .

al instante: . Reposición por error u omisión: sin cargo.

Para extranjeros los costos son los siguientes:

Primera identificación y actualizaciones: $14.000 .

. DNI exprés: $25.000 .

exprés: . Reposición por error u omisión: sin cargo.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

A partir de este año, el RENAPER iniciará la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico (eMRTD) fabricado en policarbonato y con tecnología de chip integrada. Está diseñado bajo estándares internacionales de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que mejora la protección de los datos personales y la durabilidad.

Mantiene todos los datos habituales: nombre completo, número de DNI, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, emisión y vencimiento, firma, imagen fantasma y código CAN.

Los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína”.