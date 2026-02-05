DNI 2026: cuánto sale, quiénes deben tramitarlo y cómo hacerlo

Primera identificación y actualizaciones: $14.000 .

. DNI exprés: $25.000 .

exprés: . Reposición por error u omisión: sin cargo.

El nuevo DNI está compuesto por una tarjeta monolítica de policarbonato multicapa e incorpora un chip sin contacto destinado a reforzar la seguridad de la información personal.

El diseño del frente del documento incluye la escarapela enmarcando la fotografía del titular y tres estrellas ubicadas debajo de la imagen.

Cómo es el trámite para obtener el nuevo DNI

El trámite para obtener el documento comienza con la solicitud de un turno a través de la aplicación Mi Argentina o en el Registro Civil correspondiente al domicilio.

Después, el solicitante debe presentarse en la sede seleccionada con el comprobante de la cita o turno, donde el personal registra los datos biométricos y la información personal necesaria para completar el trámite.

Al terminar el trámite, el solicitante recibe un comprobante de gestión que habilita el seguimiento del envío de manera online. La credencial es entregada por correo en el domicilio declarado o, en caso de que la distribución no se concrete, puede retirarse personalmente en la dependencia correspondiente.

¿Quiénes deben tramitar el nuevo DNI?

Quienes tengan un DNI vigente no deberán renovarlo por el solo hecho del cambio de diseño. La actualización será obligatoria únicamente cuando el documento haya alcanzado su fecha de vencimiento.

En 2026 deberán renovar su DNI las personas mayores de 14 años que lo hayan tramitado en 2011, dado que el documento tiene una vigencia de 15 años desde su emisión. Hay que recorar que con el DNI vencido, no es posible realizar trámites oficiales ni acceder a servicios básicos.

Igual criterio rige para el acceso al trabajo, a la educación, a la salud pública y a distintos beneficios sociales, lo que convierte a la renovación en un paso clave para evitar inconvenientes.

En el caso de los menores, la actualización debe realizarse entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14.

La fecha de vencimiento puede consultarse fácilmente en el frente del DNI.