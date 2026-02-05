"Sentí una sacudida terrible": la trágica historia del hombre que fue alcanzado 7 veces por un rayo

Ante los rayos, este guardabosques tuvo que ver, entre otras cosas, como perdía las uñas de sus pies, sufría quemaduras en el pecho y su pelo se prendía fuego. Siete veces en total.

Algunos de los registros de sus encuentros con la electricidad son dignos de una película de suspenso:

1942: el primer rayo le atravesó la pierna y le arrancó la uña del dedo gordo.

el primer rayo le atravesó la pierna y le arrancó la uña del dedo gordo. 1972: un impacto dentro de una caseta de vigilancia le prendió fuego al cabello, obligándolo a vivir con una jarra de agua siempre cerca.

un impacto dentro de una caseta de vigilancia le prendió fuego al cabello, obligándolo a vivir con una jarra de agua siempre cerca. 1977: el último rayo lo alcanzó mientras pescaba, seguido del ataque de un oso que intentaba robarle su captura.

Como se dijo antes, y ante una fama que era rechazada por él mismo, la vida de este hombre se tornó solitaria. Sus vecinos y colegas comenzaron a evitarlo, temiendo que estar cerca de él fuera una sentencia de muerte.

Esta especie de exclusión social sembró en él una profunda tristeza; se sentía perseguido no solo por las tormentas, sino por algo que nada ni nadie podía comprender.

Un final trágico

Pese a sobrevivir a siete impactos de rayo de manera inexplicable, este hombre no pudo sobrevivir al desamor. En septiembre de 1983, a los 71 años, el hombre que el cielo no pudo matar decidió quitarse la vida.

Según se supo, fue la consecuencia de una depresión profunda vinculada a un conflicto sentimental con su segunda esposa. Anteriormente, en 1967, había perdido a su esposa en un accidente de tránsito.