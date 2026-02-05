El mayor desastre marítimo de la historia: más muertes que el Titanic, triple explosión e incendio infernal

SS Sultana (1) Barco SS sultana con la sobrepoblación de pasajeros, muchos de ellos soldados.

El mayor desastre marítimo de la historia tuvo lugar en el barco SS sultana

El SS Sultana protagonizó el mayor desastre marítimo de la historia de Estados Unidos cuando, en la madrugada del 27 de abril de 1865, una serie de explosiones desató un incendio masivo a bordo del barco de vapor de madera de 260 pies de eslora y 42 de manga que navegaba por el río Misisipi. La tragedia dejó más de mil muertos.

El buque, construido en 1863 se dedicaba al transporte de algodón. Tenía capacidad para transportar hasta 1000 toneladas y alojar a 375 personas incluyendo 85 tripulantes. Sin embargo, aquella noche llevaba a bordo a más de 2.000 pasajeros, en su mayoría soldados de la Unión recientemente liberados de campos de prisioneros confederados que regresaban a sus hogares tras el conflicto bélico.

Antes de que ocurra el desastre, los propietarios del Sultana abordaron a una gran cantidad de ex prisioneros porque habían hecho un trato con el coronel Rubén Hatch, jefe de la intendencia en Vicksburg. El gobierno de los Estados Unidos ofrecía pagar 5 $ por soldado y 10 $ por cada oficial a los barcos de vapor que los transportaran. El trato fue aceptado.

SS Sultana (2) La comisión que investigó el desastre determinó que la explosión fue causada por el exceso de presión en las calderas.

Allí es donde mientras el barco navegaba río arriba, el ingeniero jefe del Sultana nota que una de las calderas presenta una fuga. Los arreglos llevarian días, al menos 3, por lo que se decide realizar una reparación temporal colocando un parche de menor espesor sobre la costura de la caldera, es decir, fueron reparadas de manera precaria. El bajo nivel de agua en su interior provocó un sobrecalentamiento que derivó en una triple explosión casi simultánea.

El barco navegaba contra la corriente cuando el Sultana gira alrededor de una curva una fuerte explosión sacude la cubierta. Una de las calderas había explotado y al instante explotan otras dos. En menos de un minuto, tres de las cuatro calderas del vapor habían estallado.

La primera detonación destruyó gran parte de la estructura central del barco. Las siguientes agravaron el daño y desataron un incendio incontrolable, mientras el SS Sultana quedaba a la deriva en medio del río.

Cuando el sol empezó a subir, más de 1.700 personas estaban muertas. Sólo alrededor de 550 lograron sobrevivir. Sin embargo, este desastre paso inadvertido. La Guerra Civil acababa de terminar y el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado. El día anterior al naufragio, su asesino, John Wilkes Booth, había sido capturado y asesinado.