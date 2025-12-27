Sobre las aguas del océano, estos barcos gigantes operan sin descanso, transformando gas en recursos vitales mientras el mundo observa desde la distancia, recordando que incluso sobre un océano aparentemente infinito, la ingeniería humana puede erigir verdaderos colosos flotantes.

El barco más gigante no navega y produce toneladas de gas: una ciudad industrial que flota sobre el océano

El protagonista de esta historia es el barco Prelude FLNG, la unidad de producción de gas natural licuado más grande del mundo en su tipo. A primera vista parece un barco enorme. Pero a diferencia de un buque tradicional, no tiene motor ni pretende cruzar océanos.