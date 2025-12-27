Sobre las aguas del océano, estos barcos gigantes operan sin descanso, transformando gas en recursos vitales mientras el mundo observa desde la distancia, recordando que incluso sobre un océano aparentemente infinito, la ingeniería humana puede erigir verdaderos colosos flotantes.
El barco más gigante no navega y produce toneladas de gas: una ciudad industrial que flota sobre el océano
El protagonista de esta historia es el barco Prelude FLNG, la unidad de producción de gas natural licuado más grande del mundo en su tipo. A primera vista parece un barco enorme. Pero a diferencia de un buque tradicional, no tiene motor ni pretende cruzar océanos.
Según Global Ports se trata del barco más grande del mundo y está concebido exclusivamente para anclarse en alta mar y funcionar como una planta industrial flotante, diseñada para extraer, procesar, licuar y almacenar gas natural directamente desde los yacimientos submarinos. Su misión es transformar el gas del fondo marino en gas natural licuado (GNL), una forma más compacta y fácil de transportar a mercados globales, sin necesidad de una planta en tierra firme.
Como es este barco único
- Este barco posee 488,8 metros de eslora, supera incluso a muchos de los buques más grandes jamás construidos.
- A diferencia de los barcos convencionales, el Prelude no tiene propulsión ni está diseñado para desplazarse. Su posición se mantiene mediante sistemas de anclaje que lo fijan al lecho marino.
- Las instalaciones como Prelude funcionan como centros de energía autosuficientes, con equipos para procesamiento, almacenamiento y preparación de GNL listo para ser cargado en metaneros que lo llevarán a los mercados internacionales.
- La tecnología de este barco permite desarrollar y explotar reservas marinas remotas sin necesidad de costosas infraestructuras terrestres, acercando la producción a los yacimientos mismos.