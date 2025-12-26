El Senado aprobó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría con el apoyo de la oposición dialoguista

También se sumaron a favor 3 del peronismo: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin embargo, Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero, y su par Elia Esther, votaron en contra junto con el resto del interbloque que comanda José Mayans llamado ahora “Popular” (ex Unión por la Patria).

senado presupuesto anabel fernandez sagasti Anabel Fernández Sagasti, la mendocina de la oposición en la Cámara de Senadores. Se debate el Presupuesto 2026.

La sesión en el Senado comenzó pasado el mediodía, después de que se lograra el quórum para debatir el presupuesto de Javier Milei tras dos años de prórroga. Se trata del primero en 10 años con proyección de superávit fiscal.

La votación en general se esperaba para la medianoche pero se anticipó casi tres horas. Luego, se procedió a votar por capítulos, como propuso el oficialismo y como sucedió en la Cámara de Diputados.

La oposición pretendía que la misma se diera por artículos, para tener margen, especialmente, para el rechazo de dos artículos cuestionados hasta por aliados del gobierno nacional. Y en ese momento se armó la discusión cuando el PJ pidió que se votara de manera nominal el artículo 30 del capítulo 2, justamente el que se refiere al financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Sin embargo, el oficialismo consiguió una amplia diferencia a su favor: 42 votos fueron afirmativos, 28 negativos y 2 legisladores se abstuvieron.

victoria villarruel Victoria Villarruel no presidió toda la sesión de este viernes en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

El texto presentado por el Ejecutivo contempla gastos totales por $148 billones y proyecta un crecimientodel 5% del PBI para el 2026, una inflación anual de 10,1%, un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del 2026, un superávit primario de 1,2% del PBI y un crecimiento las exportaciones del 10,6%.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue una de las más fervientes expositoras de la oposición, especialmente en el caso del artículo 30.

En tanto que la senadora Mariana Juri (UCR) y Rodolfo Suarez (UCR) respaldaron el proyecto del Ejecutivo. La mendocina recurrió a las redes para dejar su opinión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariana_juri/status/2004721604131991912&partner=&hide_thread=false Argentina tiene presupuesto



En el @SenadoArgentina dimos un paso clave para ordenar el país.



Después de años sin contar con esta herramienta básica, se aprobó el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal.



Creemos que es posible hacerle transitar a la Argentina un camino similar… pic.twitter.com/psqSSemJmH — Mariana Juri (@mariana_juri) December 27, 2025

Presupuesto 2026: los artículos que estaban en la mira

El artículo 12 introduce nuevos requisitos para las universidades nacionales, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El Poder Ejecutivo podría interrumpir las transferencias si considera que los datos son insuficientes.

articulo 30 presupuesto senado

El 30, en tanto, elimina pisos para el financiamiento en ciencia, educación y escuelas técnicas; y la deuda de Nación con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales, lo que preocupa especialmente al sector de Provincias Unidas.

Actualmente, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. Con el Presupuesto aprobado, esos porcentajes dejaron de ser obligatorios.

Los votos para aprobar el Presupuesto 2026

La oposición buscó cambios en los artículos de mayor conflicto, pero el oficialismo y sus aliados cosecharon los votos suficientes para aprobarlo tal como llegó desde Diputados. "Sería importante que salga como está", habían anticipado a Diario UNO desde el Congreso.

Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara Alta.

El senador de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, aseguró que por primera vez en décadas “se aprobará un Presupuesto sin déficit, porque no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”, al defender el proyecto de gastos y recursos impulsado por el gobierno.

patricia bullrich Patricia Bullrich fue una de las protagonistas de la jornada.

“Estamos intentando poder gestionar un presupuesto que tenga una relación tan simple, algo lógico para nosotros, que no se había cumplido en los últimos 13 años, que es un presupuesto que tenga déficit cero”, agregó.

Fue el primer orador del debate de la ley de gastos y recursos. Atauche señaló que las metas del Presupuesto son claras ya que “se han formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”.

La maratónica jornada tuvo como protagonistas a la senadora Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; al asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quienes recorrieron los despachos del Congreso durante toda la tarde del viernes y se sumaron a presenciar la votación del Presupuesto desde el palco del recinto.