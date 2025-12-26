"Manso Frente", la alianza K que se anotó a último momento para romper con el PJ en las municipales

El justicialismo, por su parte, ya definió listas en todos los departamentos, pero como el plazo para discutir candidaturas de los frentes electorales aún está abierto, la puerta de la unidad en el peronismo no estaría del todo cerrada.

anabel fernandez sagasti emir felix Nuevo capítulo de la interna peronista. Para las elecciones municipales, el kirchnerismo anotó su propio frente.

Las alianzas electorales del peronismo para competir en las elecciones 2026

Además de las alianzas del kirchnerismo Manso Frente y Alianza San Rafael Futuro, el Partido Justicialista se inscribió con diversas denominaciones en cada uno de los municipios que van a elecciones el 22 de febrero.

Se trata de Frente Elegí Gestión La Paz, Frente Santa Rosa Gana, Frente San Rafael en Marcha, Frente Maipú Crece y Frente Fuerza Justicialista (en Luján de Cuyo y en Rivadavia).

Las otras alianzas electorales que se anotaron antes de que se venciera el plazo son la conformada por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; la del Partido Libertario y el Demócrata; el Frente Verde; el de la Izquierda; y la de Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que compite solo en ese departamento.

Todas las alianzas para las elecciones 2026 y en qué municipios competirán

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

Partido de los Trabajadores por el Socialismo

Podemos con la Izquierda

Movimiento Socialista de los Trabajadores

Partido Obrero

Frente Verde (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

Partido Verde

Partido Movimiento Libres Del Sur

Frente Libertario Demócrata (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

Partido Demócrata

Partido Libertario

Frente Maipú Crece (peronismo en Maipú)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Rivadavia)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Luján de Cuyo)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Compromiso Federal

Frente San Rafael en Marcha (peronismo en San Rafael)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Maipú)

Partido Fe

Partido Compromiso Federal

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

Unión Cívica Radical

La Libertad Avanza

Pro-Propuesta Republicana (Int)

Partido De Los Jubilados (Int)

Partido Renovador Federal (Int)

alianza partido renovador federal la libertad avanza peti lombardi jose videla sanz

Frente Elegí Gestión La Paz (peronismo en La Paz)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Frente Santa Rosa Gana (peronismo en Santa Rosa)

Partido Justicialista

Partido Intransigente

Partido Proyecto Sur

Alianza San Rafael Futuro (San Rafael)

Partido Unidad Popular

Partido Federal

Alianza Manso Frente Mendocino (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Luján De Cuyo)

Partido Unidad Popular

Partido Federal

Qué se vota en Mendoza en las elecciones de febrero 2026

El 22 de febrero se eligen concejales en los 6 departamentos que desdoblaron sus elecciones de las provinciales y nacionales del pasado octubre. En su mayoría son municipios gobernados por intendentes peronistas como Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa. Pero también habrá comicios en Luján de Cuyo, gobernado por el PRO; y en Rivadavia, gobernado por el partido municipal Sembrar.

allasino cornejo Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron un acuerdo para las elecciones municipales. Foto: redes sociales

En todos ellos habrá renovación del 50% del Honorable Concejo Deliberante, por lo que se elegirán 5 o 6 concejales, según la conformación de los mismos -en función de la cantidad de habitantes del departamento-.

En Maipú, San Rafael y Luján se eligen 6 concejales en las elecciones 2026; en La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, se eligen 5.