Inicio Política Elecciones
Elecciones de febrero

"Manso Frente", la alianza K que se anotó a último momento para romper con el PJ en las municipales

El kirchnerismo armó un frente propio con intenciones de competir en los 6 departamentos. Así quedaron las alianzas para las elecciones de febrero

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Marisa Uceda (a la derecha) fue la candidata kirchnerista en las elecciones de octubre. En febrero, el peronismo podría ir dividido.

Marisa Uceda (a la derecha) fue la candidata kirchnerista en las elecciones de octubre. En febrero, el peronismo podría ir dividido.

Son 13 en total las alianzas electorales que se inscribieron para las elecciones municipales de febrero. Entre ellas está “Manso frente”, del kirchnerismo mendocino, que -hasta ahora- no llegó a un acuerdo con la cabeza del Partido Justicialista.

La inscripción de este nuevo espacio político abre la posibilidad de que, a diferencia de lo que pasó en las elecciones provinciales y nacionales, en los 6 departamentos que eligen concejales haya una ruptura del peronismo; como ya se vio en votaciones clave en la Legislatura.

Emir Félix Marisa Uceda Matías Stevanato elecciones 2025 candidatos
Emir F&eacute;lix, presidente del PJ mendocino.

Emir Félix, presidente del PJ mendocino.

“Manso frente”, es la denominación elegida para competir en Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo, Maipú y Rivadavia. En San Rafael, el frente se llama “Alianza San Rafael Futuro”. Los integrantes son Unidad Popular, de Anabel Fernández Sagasti, y el Partido Federal.

El justicialismo, por su parte, ya definió listas en todos los departamentos, pero como el plazo para discutir candidaturas de los frentes electorales aún está abierto, la puerta de la unidad en el peronismo no estaría del todo cerrada.

anabel fernandez sagasti emir felix
Nuevo cap&iacute;tulo de la interna peronista. Para las elecciones municipales, el kirchnerismo anot&oacute; su propio frente.

Nuevo capítulo de la interna peronista. Para las elecciones municipales, el kirchnerismo anotó su propio frente.

Las alianzas electorales del peronismo para competir en las elecciones 2026

Además de las alianzas del kirchnerismo Manso Frente y Alianza San Rafael Futuro, el Partido Justicialista se inscribió con diversas denominaciones en cada uno de los municipios que van a elecciones el 22 de febrero.

Se trata de Frente Elegí Gestión La Paz, Frente Santa Rosa Gana, Frente San Rafael en Marcha, Frente Maipú Crece y Frente Fuerza Justicialista (en Luján de Cuyo y en Rivadavia).

Las otras alianzas electorales que se anotaron antes de que se venciera el plazo son la conformada por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; la del Partido Libertario y el Demócrata; el Frente Verde; el de la Izquierda; y la de Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que compite solo en ese departamento.

Todas las alianzas para las elecciones 2026 y en qué municipios competirán

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

  • Partido de los Trabajadores por el Socialismo
  • Podemos con la Izquierda
  • Movimiento Socialista de los Trabajadores
  • Partido Obrero

Frente Verde (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

  • Partido Verde
  • Partido Movimiento Libres Del Sur

Frente Libertario Demócrata (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

  • Partido Demócrata
  • Partido Libertario

Frente Maipú Crece (peronismo en Maipú)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur

Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Rivadavia)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur

Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Luján de Cuyo)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur
  • Compromiso Federal

Frente San Rafael en Marcha (peronismo en San Rafael)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Maipú)

  • Partido Fe
  • Partido Compromiso Federal

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)

  • Unión Cívica Radical
  • La Libertad Avanza
  • Pro-Propuesta Republicana (Int)
  • Partido De Los Jubilados (Int)
  • Partido Renovador Federal (Int)
alianza partido renovador federal la libertad avanza peti lombardi jose videla sanz

Frente Elegí Gestión La Paz (peronismo en La Paz)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur

Frente Santa Rosa Gana (peronismo en Santa Rosa)

  • Partido Justicialista
  • Partido Intransigente
  • Partido Proyecto Sur

Alianza San Rafael Futuro (San Rafael)

  • Partido Unidad Popular
  • Partido Federal

Alianza Manso Frente Mendocino (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Luján De Cuyo)

  • Partido Unidad Popular
  • Partido Federal

Qué se vota en Mendoza en las elecciones de febrero 2026

El 22 de febrero se eligen concejales en los 6 departamentos que desdoblaron sus elecciones de las provinciales y nacionales del pasado octubre. En su mayoría son municipios gobernados por intendentes peronistas como Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa. Pero también habrá comicios en Luján de Cuyo, gobernado por el PRO; y en Rivadavia, gobernado por el partido municipal Sembrar.

allasino cornejo
Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron un acuerdo para las elecciones municipales.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron un acuerdo para las elecciones municipales.

En todos ellos habrá renovación del 50% del Honorable Concejo Deliberante, por lo que se elegirán 5 o 6 concejales, según la conformación de los mismos -en función de la cantidad de habitantes del departamento-.

En Maipú, San Rafael y Luján se eligen 6 concejales en las elecciones 2026; en La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, se eligen 5.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar