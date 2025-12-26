Son 13 en total las alianzas electorales que se inscribieron para las elecciones municipales de febrero. Entre ellas está “Manso frente”, del kirchnerismo mendocino, que -hasta ahora- no llegó a un acuerdo con la cabeza del Partido Justicialista.
"Manso Frente", la alianza K que se anotó a último momento para romper con el PJ en las municipales
El kirchnerismo armó un frente propio con intenciones de competir en los 6 departamentos. Así quedaron las alianzas para las elecciones de febrero
La inscripción de este nuevo espacio político abre la posibilidad de que, a diferencia de lo que pasó en las elecciones provinciales y nacionales, en los 6 departamentos que eligen concejales haya una ruptura del peronismo; como ya se vio en votaciones clave en la Legislatura.
“Manso frente”, es la denominación elegida para competir en Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo, Maipú y Rivadavia. En San Rafael, el frente se llama “Alianza San Rafael Futuro”. Los integrantes son Unidad Popular, de Anabel Fernández Sagasti, y el Partido Federal.
El justicialismo, por su parte, ya definió listas en todos los departamentos, pero como el plazo para discutir candidaturas de los frentes electorales aún está abierto, la puerta de la unidad en el peronismo no estaría del todo cerrada.
Las alianzas electorales del peronismo para competir en las elecciones 2026
Además de las alianzas del kirchnerismo Manso Frente y Alianza San Rafael Futuro, el Partido Justicialista se inscribió con diversas denominaciones en cada uno de los municipios que van a elecciones el 22 de febrero.
Se trata de Frente Elegí Gestión La Paz, Frente Santa Rosa Gana, Frente San Rafael en Marcha, Frente Maipú Crece y Frente Fuerza Justicialista (en Luján de Cuyo y en Rivadavia).
Las otras alianzas electorales que se anotaron antes de que se venciera el plazo son la conformada por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; la del Partido Libertario y el Demócrata; el Frente Verde; el de la Izquierda; y la de Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que compite solo en ese departamento.
Todas las alianzas para las elecciones 2026 y en qué municipios competirán
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido de los Trabajadores por el Socialismo
- Podemos con la Izquierda
- Movimiento Socialista de los Trabajadores
- Partido Obrero
Frente Verde (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido Verde
- Partido Movimiento Libres Del Sur
Frente Libertario Demócrata (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido Demócrata
- Partido Libertario
Frente Maipú Crece (peronismo en Maipú)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Rivadavia)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Luján de Cuyo)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
- Compromiso Federal
Frente San Rafael en Marcha (peronismo en San Rafael)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Maipú)
- Partido Fe
- Partido Compromiso Federal
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Unión Cívica Radical
- La Libertad Avanza
- Pro-Propuesta Republicana (Int)
- Partido De Los Jubilados (Int)
- Partido Renovador Federal (Int)
Frente Elegí Gestión La Paz (peronismo en La Paz)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Santa Rosa Gana (peronismo en Santa Rosa)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Alianza San Rafael Futuro (San Rafael)
- Partido Unidad Popular
- Partido Federal
Alianza Manso Frente Mendocino (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Luján De Cuyo)
- Partido Unidad Popular
- Partido Federal
Qué se vota en Mendoza en las elecciones de febrero 2026
El 22 de febrero se eligen concejales en los 6 departamentos que desdoblaron sus elecciones de las provinciales y nacionales del pasado octubre. En su mayoría son municipios gobernados por intendentes peronistas como Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa. Pero también habrá comicios en Luján de Cuyo, gobernado por el PRO; y en Rivadavia, gobernado por el partido municipal Sembrar.
En todos ellos habrá renovación del 50% del Honorable Concejo Deliberante, por lo que se elegirán 5 o 6 concejales, según la conformación de los mismos -en función de la cantidad de habitantes del departamento-.
En Maipú, San Rafael y Luján se eligen 6 concejales en las elecciones 2026; en La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, se eligen 5.