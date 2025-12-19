Cornejo en modo campaña: no se toma vacaciones y sigue con una intensa agenda de gestión

ALFREDO CORNEJO OBRAS RUTA 33 Alfredo Cornejo recorrió obras en la Ruta 33 que mejorarán la circulación de la producción rural. Los trabajos culminan en mayo. Foto: redes sociales

Hace algunos días, Cornejo defendió el acuerdo y lo diferenció del de otras fuerzas que se unen por la oportunidad política. "Con Luján de Cuyo venimos trabajando muy bien. Y sería muy natural que lleguemos a este acuerdo en lo electoral", destacó en una rueda de prensa.

Cornejo recorrió el avance en caminos rurales

El gobernador mantuvo este viernes una intensa agenda que culminó con la supervisión de los trabajos que dejarán operativa una Variante Norte, conectando la Ruta Nacional 40 con la Variante Palmira–Agrelo (RN 7) y evitando el tránsito por el Gran Mendoza.

Antes, dejó inaugurada la Estación transformadora Pareditas de Edemsa, en el Valle de Uco.

Cornejo estación transformadora

Cornejo explicó que a pocos kilómetros del tramo en ejecución, comenzará en breve la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35, que unirá la RP 34 (Lavalle) con la RP 31. A su vez, sobre esta última traza, la Dirección Provincial de Vialidad iniciará la reconstrucción del puente sobre el río Mendoza, una intervención clave para garantizar la conectividad vial entre las rutas provinciales 31, 35 y 41, y el acceso a Tres Porteñas, en San Martín.

La zona de influencia de la RP 33, conocida popularmente como Carril Las Margaritas, se caracteriza por la presencia de importantes establecimientos agroindustriales. En las inmediaciones de la obra visitada por el gobernador funcionan plantas dedicadas a la producción de vinos, mostos y jugo de uva, así como industrias de productos de conservación, especialmente tomate industrial.

Pavimentación de la Ruta 33- Cornejo La Ruta 33 se suma otra batería de obras, como la repavimentación de la Ruta 7.

Durante la recorrida, Cornejo subrayó la importancia estratégica de la obra para una región en pleno crecimiento productivo. “Se trata de una traza con alto tránsito de camiones, camionetas y vehículos vinculados a la producción agrícola. Aquí se desarrollan actividades clave como la vitivinicultura, el cultivo de papa, tomate y zanahoria, además de proyectos incipientes de pistacho. Es una obra pensada para una zona productiva que está creciendo”, afirmó.

Además, remarcó que la intervención no se limita a la Ruta Provincial 33, sino que integra un esquema de conectividad más amplio. “La RP 35 es una nueva ruta provincial, creada para mejorar la conectividad. Estamos interviniendo varias rutas para generar una conexión estratégica”, sostuvo.

La obra tiene un presupuesto oficial de $6.800.000.000 y a la fecha se ejecutaron $4.629.577.864,73. Se estima que los trabajos estarán terminados en mayo.

Arrancó la campaña para las elecciones municipales del 22 de febrero

El gobernador delinea una estrategia para sumar a la LLA y al PRO en las elecciones de los departamentos que desdoblaron. Hay tiempo hasta los primeros días de enero para la definición de las listas.

Mientras termina de cocinarse la alianza en Buenos Aires, con Karina Milei y Lule Menem, en Mendoza aguardan para darle forma a los listados de los candidatos, aunque ya se hayan elegido nombres, tanto en el radicalismo como en el PRO.

El peronismo se alista a elegir a los representantes en las listas este sábado en Maipú. El último Congreso determinó que una mesa chica confeccionará las candidaturas en base a los acuerdos con todas las líneas del justicialismo.