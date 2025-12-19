El gobernador Alfredo Cornejo recorrió este viernes las obras en la Ruta Provincial 33, ubicada en el límite de Maipú, Lavalle y San Martín. El proyecto, que se ejecuta en una zona de fuerte perfil productivo, cuenta con un avance del 60%.
Cornejo en modo campaña: no se toma vacaciones y sigue con una intensa agenda de gestión
El gobernador recorrió este viernes obras de pavimentación en la Ruta 33 y tiene la apertura de proyectos clave en enero, como el reasfaltado de la Ruta 7
De aquí al 22 de febrero y con las altas temperaturas típicas del verano, la estrategia del Gobierno es mostrar la gestión y la batería de proyectos en marcha, como rutas, infraestructura turística, entre otras.
Fuentes del Gobierno confirmaron que el mandatario no se tomará vacaciones debido a la intensa agenda, compuesta por la apertura de sobres de obras clave, como la repavimentación de la Ruta 7. En el plano político, siguen las negociaciones para la conformación de un frente entre La Libertad Avanza (LLA), Cambia Mendoza y el PRO.
Hace algunos días, Cornejo defendió el acuerdo y lo diferenció del de otras fuerzas que se unen por la oportunidad política. "Con Luján de Cuyo venimos trabajando muy bien. Y sería muy natural que lleguemos a este acuerdo en lo electoral", destacó en una rueda de prensa.
Cornejo recorrió el avance en caminos rurales
El gobernador mantuvo este viernes una intensa agenda que culminó con la supervisión de los trabajos que dejarán operativa una Variante Norte, conectando la Ruta Nacional 40 con la Variante Palmira–Agrelo (RN 7) y evitando el tránsito por el Gran Mendoza.
Antes, dejó inaugurada la Estación transformadora Pareditas de Edemsa, en el Valle de Uco.
Cornejo explicó que a pocos kilómetros del tramo en ejecución, comenzará en breve la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35, que unirá la RP 34 (Lavalle) con la RP 31. A su vez, sobre esta última traza, la Dirección Provincial de Vialidad iniciará la reconstrucción del puente sobre el río Mendoza, una intervención clave para garantizar la conectividad vial entre las rutas provinciales 31, 35 y 41, y el acceso a Tres Porteñas, en San Martín.
La zona de influencia de la RP 33, conocida popularmente como Carril Las Margaritas, se caracteriza por la presencia de importantes establecimientos agroindustriales. En las inmediaciones de la obra visitada por el gobernador funcionan plantas dedicadas a la producción de vinos, mostos y jugo de uva, así como industrias de productos de conservación, especialmente tomate industrial.
Durante la recorrida, Cornejo subrayó la importancia estratégica de la obra para una región en pleno crecimiento productivo. “Se trata de una traza con alto tránsito de camiones, camionetas y vehículos vinculados a la producción agrícola. Aquí se desarrollan actividades clave como la vitivinicultura, el cultivo de papa, tomate y zanahoria, además de proyectos incipientes de pistacho. Es una obra pensada para una zona productiva que está creciendo”, afirmó.
Además, remarcó que la intervención no se limita a la Ruta Provincial 33, sino que integra un esquema de conectividad más amplio. “La RP 35 es una nueva ruta provincial, creada para mejorar la conectividad. Estamos interviniendo varias rutas para generar una conexión estratégica”, sostuvo.
La obra tiene un presupuesto oficial de $6.800.000.000 y a la fecha se ejecutaron $4.629.577.864,73. Se estima que los trabajos estarán terminados en mayo.
Arrancó la campaña para las elecciones municipales del 22 de febrero
El gobernador delinea una estrategia para sumar a la LLA y al PRO en las elecciones de los departamentos que desdoblaron. Hay tiempo hasta los primeros días de enero para la definición de las listas.
Mientras termina de cocinarse la alianza en Buenos Aires, con Karina Milei y Lule Menem, en Mendoza aguardan para darle forma a los listados de los candidatos, aunque ya se hayan elegido nombres, tanto en el radicalismo como en el PRO.
El peronismo se alista a elegir a los representantes en las listas este sábado en Maipú. El último Congreso determinó que una mesa chica confeccionará las candidaturas en base a los acuerdos con todas las líneas del justicialismo.