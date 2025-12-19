Javier Milei le anticipó $14.000 millones a Cornejo pero aún le debe $30.000 millones

Milei Cornejo Javier Milei le pagó a Alfredo Cornejo la primera parte de la deuda que la Nación mantenía con la provincia por el Consenso Fiscal 2017.

A cambio, la Nación se comprometió a compensar esa pérdida de recaudación durante los primeros años de implementación, pero eso no se cumplió y se generó una deuda con las provincias.

"Las provincias que, a su vez, son deudoras de la Nación, han firmado acuerdos de compensación con el gobierno nacional. Mendoza, en cambio, es solo acreedora. Lo que hemos logrado es que nos otorguen un cheque por $44.000 millones de capital”, contó en su momento Cornejo.

Un respiro financiero en un mes complicado

El ingreso de la primer cuota de la deuda de Nación con Mendoza le significó a las arcas provinciales "un pequeño respiro en medio de un mes complicado porque además de los sueldos se debe pagar el medio aguinaldo", se sinceraron desde Hacienda.

Ese pago de $14.000 millones significa poco más del 9% de lo que necesita el Estado para pagar el sueldo de la masa de empleados estatales que supone una erogación de unos $150.000 millones por mes.

En diciembre particularmente a esos $150.000 millones habría que sumar otros $70.000 millones más para el pago del aguinaldo, por lo que el monto que envió la Nación fue directo a la cuenta de Rentas Generales de donde salen todos esos pagos.