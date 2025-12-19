Dos meses después del triunfo electoral y en medio de las negociaciones del Gobierno de Javier Milei para lograr el respaldo a varias proyectos, entre ellos el Presupuesto 2026, le llegó a Alfredo Cornejo un gesto de la Nación: la primer cuota de la deuda que arrastraba por el cumplimiento del Consenso Fiscal 2017 que durante años no se actualizó.
Javier Milei le anticipó $14.000 millones a Cornejo pero aún le debe $30.000 millones
Es la deuda que la Nación arrastra con Mendoza por el cumplimiento del Consenso Fiscal 2017 que no se actualizó hasta 2023. Lo que resta se pagaría en el 2026
Se acreditó un pago de $14.000 millones de los $44.000 millones que adeudaba la Nación y está previsto que los $30.000 millones restantes se paguen en los primeros meses del 2026, según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda.
El pago, que había anunciado Alfredo Cornejo la semana pasada en una entrevista con Nihuil, responde al perjuicio que le provocó a las provincias postergar o reducir impuestos propios (como Ingresos Brutos y Sellos) de manera gradual en medio de lo que se acordó con Nación por el Consenso Fiscal 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
A cambio, la Nación se comprometió a compensar esa pérdida de recaudación durante los primeros años de implementación, pero eso no se cumplió y se generó una deuda con las provincias.
"Las provincias que, a su vez, son deudoras de la Nación, han firmado acuerdos de compensación con el gobierno nacional. Mendoza, en cambio, es solo acreedora. Lo que hemos logrado es que nos otorguen un cheque por $44.000 millones de capital”, contó en su momento Cornejo.
Un respiro financiero en un mes complicado
El ingreso de la primer cuota de la deuda de Nación con Mendoza le significó a las arcas provinciales "un pequeño respiro en medio de un mes complicado porque además de los sueldos se debe pagar el medio aguinaldo", se sinceraron desde Hacienda.
Ese pago de $14.000 millones significa poco más del 9% de lo que necesita el Estado para pagar el sueldo de la masa de empleados estatales que supone una erogación de unos $150.000 millones por mes.
En diciembre particularmente a esos $150.000 millones habría que sumar otros $70.000 millones más para el pago del aguinaldo, por lo que el monto que envió la Nación fue directo a la cuenta de Rentas Generales de donde salen todos esos pagos.