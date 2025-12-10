Alfredo Cornejo afirmó que la Nación comprometió un envío de $44.000 millones para Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo reveló este miércoles que la Nación le pagará a Mendoza una deuda de $44.000 millones que tiene por el consenso fiscal. El anuncio oficial se realizará este jueves, con la visita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Según dijo el mandatario en una charla con radio Nihuil, el acuerdo se da porque la Nación mantiene una deuda con todas las provincias producto del incumplimiento de un compromiso firmado en el pacto fiscal de 2017 -y extendido en 2021-: la devolución de recursos que las provincias resignaron para que el gobierno nacional pudiera bajar impuestos.
En el caso de Mendoza, el "cheque que hemos logrado es de $44.000 millones de capital", confió Cornejo.
Ese dinero será abonado en cuotas por parte del gobierno de Javier Milei. La inmediata es de $14.000 millones.
Con la firma del consenso fiscal, las provincias aceptaron en su momento postergar o reducir impuestos propios (como Ingresos Brutos y Sellos) de manera gradual. A cambio, la Nación se comprometió a compensar esa pérdida de recaudación durante los primeros años de implementación.
Mendoza, y otras provincias, cumplieron con su parte bajando impuestos y adecuando el régimen fiscal. Pero la Nación no completó la compensación que había pactado.
"Las provincias que, a su vez, son deudoras de la Nación, han firmado acuerdos de compensación con el gobierno nacional. Mendoza, en cambio, es solo acreedora. Lo que hemos logrado es que nos otorguen un cheque por $44.000 millones de capital”, contó el gobernador.
Los detalles del acuerdo con Nación por la deuda del consenso fiscal se conocerán este jueves.