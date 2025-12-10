Alfredo Cornejo afirmó que la Nación comprometió un envío de $44.000 millones para Mendoza

carlos guberman nacion secretario de hacienda Se espera la llegada de Guberman por el acuerdo de la deuda que Nación mantiene con Mendoza.

Ese dinero será abonado en cuotas por parte del gobierno de Javier Milei. La inmediata es de $14.000 millones.

La deuda de Nación con Mendoza

Con la firma del consenso fiscal, las provincias aceptaron en su momento postergar o reducir impuestos propios (como Ingresos Brutos y Sellos) de manera gradual. A cambio, la Nación se comprometió a compensar esa pérdida de recaudación durante los primeros años de implementación.

Mendoza, y otras provincias, cumplieron con su parte bajando impuestos y adecuando el régimen fiscal. Pero la Nación no completó la compensación que había pactado.

"Las provincias que, a su vez, son deudoras de la Nación, han firmado acuerdos de compensación con el gobierno nacional. Mendoza, en cambio, es solo acreedora. Lo que hemos logrado es que nos otorguen un cheque por $44.000 millones de capital”, contó el gobernador.

Los detalles del acuerdo con Nación por la deuda del consenso fiscal se conocerán este jueves.