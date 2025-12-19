El Malbrán confirmó los primeros 3 casos de la gripe A H3N2 en el país y en Mendoza hay uno sospechoso

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán confirmó este viernes la detección de 3 casos de la nueva cepa de la gripe conocida como influenza A H3N2 correspondiente al subclado K en Argentina. En Mendoza hay uno sospechoso cuyo análisis fue enviado precisamente al mismo lugar para su confirmación o no.
Los afectados son 2 adolescentes de Santa Cruz y un niño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes transitaron la enfermedad sin complicaciones, según el informe publicado el 19 de diciembre de 2025.
Los casos fueron identificados por la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela y luego confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, a través de técnicas de secuenciación genómica.
Los casos de gripe con la nueva variante
Los adolescentes fueron estudiados como parte del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en Santa Cruz, mientras que el niño había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
En Mendoza, el caso sospechoso con la nueva variante de la gripe involucra a una persona mayor edad que se encuentra internada en el hospital Carrillo, de Las Heras. Se sabe que llegó de un viaje por España.
El análisis genómico de los 3 pacientes infectados reveló que los virus pertenecen al subclado K, el cual presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Esta característica podría propiciar un aumento en el número de casos y consultas al sistema de salud.
No obstante, la evidencia actual no sugiere que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otras variantes de influenza A H3N2 circulantes en temporadas anteriores.
El Malbrán y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación continúan acompañando el trabajo de vigilancia epidemiológica en las 24 provincias, con el fin de identificar cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como las poblaciones afectadas.
Los principales síntomas de la gripe H3N2
- Fiebre alta (generalmente superior a 38°C)
- Tos seca persistente que dura hasta 2 semanas
- Dolor de garganta con molestias asociadas
- Dolores corporales y musculares
- Fatiga severa y debilidad
- Dolores de cabeza
- Nariz que moquea o congestionada
- Escalofríos y sudoración
Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la fiebre relacionada con el virus H3N2 en una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse ciertas complicaciones que pueden incluir:
- Neumonía bacteriana: afecta a los pulmones
- Infecciones de oído
- Infecciones de los senos
- Empeoramiento de afecciones crónicas preexistentes, tales como: insuficiencia cardíaca congestiva, asma y diabetes
Se recomendó a las personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo. También se aclaró que aún no llegan las vacunas para la poderosa cepa de la gripe, lo que podría ocurrir entre febrero o marzo. Es decir que aquellos que se inocularon a principios de año lo hicieron para la variante anterior.