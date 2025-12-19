El Malbrán confirmó los primeros 3 casos de la gripe A H3N2 en el país y en Mendoza hay uno sospechoso

También analizaron el avance de una vacuna universal para evitar el virus de la influenza (gripe). Desde Mendoza enviaron un análisis al Malbrán para confirmar si se trata o no de la nueva variante de la gripe.

Los casos de gripe con la nueva variante

Los adolescentes fueron estudiados como parte del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en Santa Cruz, mientras que el niño había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En Mendoza, el caso sospechoso con la nueva variante de la gripe involucra a una persona mayor edad que se encuentra internada en el hospital Carrillo, de Las Heras. Se sabe que llegó de un viaje por España.

El análisis genómico de los 3 pacientes infectados reveló que los virus pertenecen al subclado K, el cual presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Esta característica podría propiciar un aumento en el número de casos y consultas al sistema de salud.

No obstante, la evidencia actual no sugiere que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otras variantes de influenza A H3N2 circulantes en temporadas anteriores.

El Malbrán y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación continúan acompañando el trabajo de vigilancia epidemiológica en las 24 provincias, con el fin de identificar cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como las poblaciones afectadas.

Los principales síntomas de la gripe H3N2

Fiebre alta (generalmente superior a 38°C)

Tos seca persistente que dura hasta 2 semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolores de cabeza

Nariz que moquea o congestionada

Escalofríos y sudoración

Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la fiebre relacionada con el virus H3N2 en una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse ciertas complicaciones que pueden incluir:

Neumonía bacteriana: afecta a los pulmones

Infecciones de oído

Infecciones de los senos

Empeoramiento de afecciones crónicas preexistentes, tales como: insuficiencia cardíaca congestiva, asma y diabetes

Se recomendó a las personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo. También se aclaró que aún no llegan las vacunas para la poderosa cepa de la gripe, lo que podría ocurrir entre febrero o marzo. Es decir que aquellos que se inocularon a principios de año lo hicieron para la variante anterior.