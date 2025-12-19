Inicio Sociedad Lavalle
Lavalle: 23 jóvenes recibieron certificados del curso Apícola

Lavalle entregó certificados del curso de formación apícola profesional, impulsado junto a la Universidad Maza, INTA y CCT

Lavalle fue protagonista de la entrega de certificados del curso de formación Apícola profesional, impulsado por el municipio en conjunto con la Universidad Juan Agustín Maza, INTA y CCTJuana de Ibarbourou.

Durante 5 meses los participantes completaron una formación de 60 horas y cada joven recibió una colmena para iniciar su propio emprendimiento. Los 23 egresados lograron cumplir con las exigencias del cursado entre agosto y diciembre.

Cada participante recibió una colmena para iniciar su propio emprendimiento.

Participación de docentes de la Universidad Juan Agustín Maza

El municipio de Lavalle coordinó recursos como la provisión de todos los materiales para las clases teóricas y prácticas. Además, del contenido del curso vinculado a las necesidades de desarrollo económico local.

Los docentes de la Universidad Maza aportaron fundamentos científicos y biológicos.

También, destacar que los docentes de la Universidad Maza aportaron fundamentos científicos y biológicos de la abeja. Y el trabajo de la Agencia del INTA Lavalle y Santa Rosa, que lideraron las prácticas.

Por último, con la entrega de una colmena a cada egresado, la Municipalidad de Lavalle no solo brindó conocimiento, sino también las herramientas para generar nuevas oportunidades de empleo.

