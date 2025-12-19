Lavalle: 23 jóvenes recibieron certificados del curso Apícola

Durante 5 meses los participantes completaron una formación de 60 horas y cada joven recibió una colmena para iniciar su propio emprendimiento. Los 23 egresados lograron cumplir con las exigencias del cursado entre agosto y diciembre.

Lavalle (8) Cada participante recibió una colmena para iniciar su propio emprendimiento.

Participación de docentes de la Universidad Juan Agustín Maza

El municipio de Lavalle coordinó recursos como la provisión de todos los materiales para las clases teóricas y prácticas. Además, del contenido del curso vinculado a las necesidades de desarrollo económico local.