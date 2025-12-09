Lavalle lanzó una campaña que prohíbe el uso de pirotecnia

cuidados-recomendaciones-uso-pirotecnia La Municipalidad de Lavalle refuerza la prohibición de pirotecnia.

Acciones de Lavalle frente a la prohibición de pirotecnia

Con esta regulación se busca acompañar a personas con hipersensibilidad y TEA, Adultos Mayores, Pacientes con Afecciones Cardíacas, Animales Domésticos y Fauna Silvestre.

Desde el área de control y regulación, expresaron: “Nuestro objetivo es la convivencia y la solidaridad. La Ordenanza es una herramienta de inclusión y seguridad. Hacemos un llamado a la responsabilidad cívica para que nadie vea su celebración arruinada por una multa o por un accidente”.

La Ordenanza 1081/19 establece multas que van desde las 3.000 Unidades Tributarias (U.T.) hasta las 11.000 U.T., además del decomiso de todo el material pirotécnico prohibido.

Para dar aviso del incumplimiento de la prohibición de venta comunicarse al número 261 596-6794.